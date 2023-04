Deuda de México sí ha aumentado en la administración actual

Click to copy

Click to copy

LA AFIRMACIÓN: El gobierno del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, no ha endeudado al país.



VERIFICACIÓN AP: Falso. Información presupuestaria del Gobierno Federal y del Poder Legislativo registran endeudamiento nuevo también en la administración de López Obrador.

LOS HECHOS: Publicaciones que circulan en redes sociales afirman que durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador no ha aumentado la deuda pública, en concordancia con la propuesta que hizo al iniciar su gobierno.

“Sin un solo peso de deuda México está recuperando su grandeza. ¡El dinero alcanza muy bien cuando no se roba! ¡Viva la 4T! (como denomina a su movimiento)“, dice una de las publicaciones que se difunde en Facebook.

“¡Gracias viejón! ¡Por no endeudar más a nuestro país! Yo estoy 100% con AMLO”, dice otra de las publicaciones, que incluye una fotografía de López Obrador.

No obstante, datos del propio gobierno mexicano muestran un aumento de la deuda aún durante el gobierno actual.

El portal de Estadísticas Oportunas de la Secretaría de Hacienda muestra que tan solo para 2022 los Requerimientos Financieros del Sector Público (RFSP), la diferencia entre los ingresos y los gastos del gobierno que representa mejor la necesidad de endeudamiento del país, ascendieron a 1,26 billones de pesos (unos 70 mil millones de dólares), un 4,4% del Producto Interno Bruto (PIB).

En febrero de 2021, AP reportó que en tres años del gobierno de López Obrador, su administración había pedido ocho préstamos del Banco Mundial por un total de 3.855 millones de dólares.

De acuerdo con un reporte de la organización México Evalúa elaborado en febrero pasado, el monto del endeudamiento del año pasado es el más alto desde que se inició su medición, en 2008.

Manuel Guadarrama, coordinador de finanzas públicas del Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO), confirmó en entrevista con The Associated Press que es falso que no exista endeudamiento en el gobierno actual.

“Todas las mediciones en el sentido de medir los pasivos, los préstamos que tiene el gobierno contratado, muestran que sí se ha llevado a cabo un endeudamiento durante la actual administración”, comentó.

La Ley de Ingresos de la Federación de 2023, aprobada por la Cámara de Diputados con mayoría del partido oficialista Morena, contempló una deuda de 1,2 billones de pesos para el sector público en el presente año.

López Obrador afirmó al inicio de su gobierno que no aumentaría la deuda pública pues “no gastaremos más de lo que ingrese a la Hacienda Pública”, una promesa que ha reiterado en discursos posteriores e que incluso califica como un compromiso cumplido.

---

Este artículo forma parte del esfuerzo de verificación de datos de The Associated Press para combatir la desinformación que se comparte en línea, e incluye una colaboración con Facebook para identificar y reducir la circulación de noticias falsas compartidas en esta red social.

Aquí encontrarás más información sobre el equipo de verificación de la AP y sobre el programa de verificación de datos de Facebook: https://www.facebook.com/help/1952307158131536 .