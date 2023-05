Guaidó no anunció gobierno en exilio desde Miami

LA AFIRMACIÓN: Juan Guaidó, uno de los líderes más reconocidos de la oposición de Venezuela, anunció que instalará un gobierno en el exilio desde Miami, Florida.



VERIFICACIÓN AP: Falso. No existen registros de que el político venezolano haya dicho algo así. Guaidó no hizo tal declaración, dijo a The Associated Press un vocero del político venezolano.

LOS HECHOS: Una publicación que circula en Twitter dice falsamente que Guaidó declaró en una rueda de prensa ofrecida en Doral, Florida, que instalará un gobierno en el exilio desde territorio estadounidense.

La publicación no especifica cuándo Guaidó supuestamente hizo dicha declaración.

Guaidó anunció a finales de abril que abandonó Venezuela con el fin de buscar “apoyo del mundo” a favor de la causa democrática en Venezuela, reportó The Associated Press. El político venezolano había denunciado recientemente un aumento de las amenazas en su contra en Venezuela.

Aunque inicialmente viajó a Colombia para reunirse con líderes latinoamericanos que analizaban la situación venezolana, también salió de ahí denunciando presiones con destino a Miami.

Dos días después de haber llegado a Miami el 25 de abril, Guaidó ofreció una rueda de prensa en Coral Gables, ciudad vecina de Miami, para decir que viajó a territorio estadounidense en búsqueda de “protección personal”, reportó AP.

En esa rueda de prensa agregó que la unión de la oposición es uno de los objetivos primordiales para poder confrontar en las urnas a Maduro y pidió a la comunidad internacional que busque mecanismos de protección para aquellos que defienden la democracia y permanecen en Venezuela.

Sin embargo, Edward Rodríguez, portavoz de Guaidó, dijo a AP que no es verdad que el político venezolano haya declarado que busque instalar un gobierno en el exilio desde Miami.

“Nunca ha dicho eso”, dijo Rodríguez en referencia a la supuesta declaración.

El vocero reiteró que Guaidó abandonó Venezuela porque sufría “persecución”.

Tampoco existen registros periodísticos de que Guaidó haya hecho una declaración como la que se le atribuye erróneamente ni que haya ofrecido una conferencia de prensa en Doral.

Guaidó se convirtió en una de las figuras más reconocidas de la oposición venezolana después de que numerosos países consideraron fraudulenta la reelección del presidente Maduro en 2018.

Como presidente de la Asamblea Nacional, se declaró mandatario interino ese mismo año con el respaldo de decenas de naciones —entre ellas Estados Unidos— y encabezó un gobierno paralelo desde Venezuela.

