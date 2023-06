Tuit de escritora mexicana sobre Elon Musk es falso

Click to copy

Click to copy

LA AFIRMACIÓN: La escritora mexicana Sabina Berman publicó un tuit en el que dijo que el empresario Elon Musk no invierte en el sur de México porque su población es prieta, perezosa e ignorante y que lo hace en el norte del país porque ahí son blancos y güeros.

VERIFICACIÓN AP: Falso. La escritora señaló que dicho tuit era falso. The Associated Press no encontró registros de la publicación en la cuenta de la escritora.

LOS HECHOS: Una publicación compartida en Twitter dice: “Qué asco me da esta declaración de @sabinaberman, ojalá pueda disculparse de tan desagradable afirmación”. El mensaje acompaña un supuesto pantallazo de un tuit de la escritora que dice: “Elon Musk no invierte en el sur de México porque los indios son huevones, ignorantes e inútiles, además que no son bonitos, son cabezones, prietos y ni tienen barba tipo europea. En el Norte en cambio ya mejoramos la raza y somos más los blancos y güeros. Ahí sí conviene. Bienvenido @elonmusk”.

La supuesta publicación está fechada el 24 de febrero de 2023. Sin embargo, no existen registros de que Berman haya publicado ese mensaje en su cuenta de Twitter ese día.

The Associated Press tampoco encontró indicios en la herramienta digital Wayback Machine, que compila registros de sitios web aún después de que fueron eliminados, de que la escritora haya publicado algo así.

Además, el 1 de junio Berman publicó desde su cuenta de Twitter que la publicación era falsa y le solicitó a la autora del mensaje que le pidiera una disculpa. “Oye @AleLadyBird Ya que sabes que es un tuit falso el que reprodujiste, ojalá puedas disculparte conmigo”, se lee en el tuit.

El mismo tuit falso atribuido a Berman ha sido compartido anteriormente por usuarios de redes sociales pero ligado a Lili Téllez, una senadora mexicana de la oposición. AP también verificó esa publicación y confirmó que la atribuida a Téllez también era falsa.

Tesla eligió al estado norteño de Nuevo León para la instalación de su nueva planta, que implicará una inversión de más de 6.000 millones de dólares, debido a la cercanía que tiene esa zona con el territorio estadounidense, al tratado comercial entre México, Estados Unidos, y Canadá (T-MEC) y a la presencia de proveedores, afirmó a principios de marzo el gobernador estatal Samuel García.

Se prevé que en la primera fase la empresa genere 6.000 empleos directos y más de 20.000 indirectos y se espera un incremento de casi 30% de la inversión extranjera directa, en comparación con 2022, así como un salto de las exportaciones y del sector automotriz, que supone la tercera parte de las ventas externas del país. Tesla pretende producir un millón de vehículos eléctricos al año en sus instalaciones en México, informó AP.

---

Este artículo forma parte del esfuerzo de verificación de datos de The Associated Press para combatir la desinformación que se comparte en línea, e incluye una colaboración con Facebook para identificar y reducir la circulación de noticias falsas compartidas en esta red social.

Aquí encontrarás más información sobre el equipo de verificación de la AP y sobre el programa de verificación de datos de Facebook: https://www.facebook.com/help/1952307158131536 .