Accidente aéreo en video no es real, fue creado digitalmente

LA AFIRMACIÓN: Un video muestra cómo un avión de la aerolínea mexicana Magnicharters se estrella contra un cerro y después aterriza en llamas sobre una carretera.



VERIFICACIÓN AP: Falta contexto. El accidente en la grabación no es real, fue creado digitalmente con un software de animación.

LOS HECHOS: Una publicación del 6 de diciembre que circula en Instagram muestra el video de un avión con el logo de Magnicharters que se estrella contra un cerro y aterriza en llamas sin proveer contexto sobre dónde o cuándo ocurrió el supuesto accidente.

Usuarios comentaron en la publicación como si se tratara de un accidente real.

El video en la grabación muestra el avión estrellándose contra un cerro. Posteriormente la aeronave vuela con una de sus alas en llamas y después aterriza en una carretera donde colisiona con un vehículo.

Pero al hacer reversiones de fotogramas del video, The Associated Press corroboró que éste fue creado digitalmente con el software de generación de videos y animaciones PowerDirector. No se trata de un accidente real.

Mediantes acercamientos en la imagen del video se puede observar que el humo y las llamas en el ala del avión fueron creados digitalmente.

Una versión del video fue difundida anteriormente por el usuario de YouTube Live Sport el 4 de diciembre. Muestra el mismo contenido pero con la marca de agua de PowerDirector.

La versión publicada en Instagram el 8 de diciembre fue recortada en la parte que incluye la marca de agua de PowerDirector.

Además, no existen registros en internet de que en años recientes un avión de Magnicharters haya sufrido un accidente aéreo como el de las imágenes.

Tampoco existen registros periodísticos de que haya ocurrido un accidente de un avión de esa empresa con las características como las que aparecen en la grabación.

Por ejemplo, el último accidente del que se tienen registros de un avión de esa empresa ocurrió en noviembre de 2015 en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, donde una aeronave de Magnicharters tuvo una falla al aterrizar en una de las pistas.

Sin embargo, la aeronave no se estrelló contra un cerro ni aterrizó en una carretera. De acuerdo con reportes de la prensa mexicana, no se registraron personas heridas en el accidente del 2015.

Al momento de la publicación de este artículo, Magnicharters y PowerDirector no respondieron a solicitudes de AP sobre la grabación que circula. El usuario de YouTube Live Sport tampoco respondió a una solicitud de AP.

