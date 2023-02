Click to copy

La NASA no advirtió que el Sol “podría dejar de brillar”

LA AFIRMACIÓN: La NASA advirtió que el Sol podría dejar de brillar, crear una “mini era de hielo” y otras catástrofes.



VERIFICACIÓN AP: Falso. La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio de Estados Unidos (NASA, por sus siglas en inglés) no emitió ese aviso. Un especialista de la agencia confirmó a The Associated Press que el Sol mantiene su ciclo de manera habitual.

LOS HECHOS: Usuarios de Facebook difunden una publicación en la que se afirma erróneamente que la NASA advirtió que “el sol podría dejar de brillar”, lo que podría desatar una serie de catástrofes en la tierra.

“La NASA acaba de lanzar una seria advertencia. Científicos dicen que el sol está a punto de entrar en una fase que genera una baja drástica de temperatura, lo que podría desatar catástrofes a nivel global y hambruna”, dice una persona en el video.

Según la grabación, la agencia espacial dijo que por el periodo de mínimo solar, se podrían generar interrupciones en los sistemas de comunicación y navegación, severas nevadas, devastación de las cosechas, una actividad volcánica inusitada, e incluso el planeta podría enfrentar una “mini era de hielo”.

En los comentarios, usuarios de la red social expresaron su preocupación por el supuesto riesgo de estos cambios, mientras que otros acusaron que la NASA no era una fuente confiable de información.

Sin embargo, es falso que el organismo haya emitido esta advertencia, ni los detalles que se mencionan. La AP realizó una búsqueda en su portal y sus sitios oficiales de redes sociales y no encontró evidencia de algún comunicado o declaración de sus funcionarios en este sentido.

En cambio, una entrada en su portal dice lo contrario : que no estamos cerca de una “inminente mini era de hielo” y que, aún si se mantiene una reducción de la energía solar, no habrá cambios significativos en la temperatura de la Tierra.

“A lo largo de su vida, el Sol experimenta naturalmente cambios en la producción de energía. Algunos de estos ocurren durante un período regular de 11 años de máxima actividad (muchas manchas solares) y baja actividad (menos manchas solares), que son bastante predecibles”, dice el texto.

En respuesta a una consulta de la AP, Alex Young, el director asociado de Ciencias en la División de Ciencias de Heliofísica de la NASA, confirmó que el organismo no emitió tal advertencia.

Explicó que la Tierra no está experimentando un mínimo de Dalton del Sol. “De hecho, el Sol se dirige constantemente hacia el máximo de su ciclo de aproximadamente 11 años (ciclo 25) y debería alcanzarlo alrededor de 2025”.

