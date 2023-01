Video de asaltante en autobús de México es actuado

Click to copy

LA AFIRMACIÓN: Video muestra un asalto en el transporte público de México y cómo una mujer evidencia la inexperiencia del presunto delincuente hasta que hace que descienda del vehículo.

VERIFICACIÓN AP: Falso. El video fue creado por un grupo de comediantes y lo publicaron originalmente en su página de Facebook, Pakito Quetzalcóatl. Las personas que salen en el video han participado en otros sketches.

LOS HECHOS: Usuarios de redes sociales y medios de comunicación difundieron un video en el que aparece un supuesto asalto en el transporte público de México. En él, un hombre pide las pertenencias de los pasajeros, pero olvida parte de su discurso y una mujer evidencia sus errores.

“Amigo, ni siquiera te sabes tu texto”, dice la mujer en el video. “Amiga, es que soy nuevo, amiga”, responde el supuesto asaltante.

Medios de comunicación de circulación nacional en América Latina y usuarios de redes sociales retomaron este video y afirmaron que se trataba de una situación real.

“Era su primer día de asaltante, ladrón se pone nervioso y se le olvida lo que tenía que decir”, dice una de las publicaciones que circulan en Facebook. “Mi México mágico”, dijo otro usuario de Twitter.

Frecuentemente, medios de comunicación en México publican videos de asaltos en autobuses. El gobierno mexicano registró en 2022 un total de 13.000 carpetas de investigación por robo en el transporte público colectivo, aunque según datos del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi), hay un subregistro de estos casos que llega hasta el 94.1%.

Sin embargo, este video no muestra una situación real. The Associated Press realizó una búsqueda de las frases del video que se comparte actualmente y encontró que el mismo video fue publicado el 14 de enero de 2023 en la página de Facebook Pakito Quetzalcóatl, la cual se dedica a crear videos de comedia.

En otros videos de la misma página se puede ver a la misma persona que sube a asaltar el autobús y a una mujer parecida a quien le reclama. AP intentó contactarles por Facebook y correo electrónico, pero no obtuvo respuesta inmediata.

