Foto no muestra agresión reciente en la Ciudad de México, es de 2020

LA AFIRMACIÓN: Foto de policías pateando a una mujer que está en el suelo muestra agresión durante el enfrentamiento entre autoridades de la Ciudad de México y habitantes de San Gregorio Atlapulco, Xochimilco, el 2 de diciembre de 2022.

VERIFICACIÓN AP: Falso. La imagen corresponde a un caso de violencia policial del 5 junio de 2020 en la alcaldía Miguel Hidalgo, también en Ciudad de México, cuando policías agredieron a una adolescente de 16 años que participó en una manifestación.

LOS HECHOS: Una protesta de habitantes de San Gregorio Atlapulco, en la alcaldía Xochimilco, que exigía información sobre obras hidráulicas que se realizan en su comunidad, derivó en un enfrentamiento con policías de la Ciudad de México el 2 de diciembre de 2022.

La Coordinación de Pueblos, Barrios Originarios y Colonias de Xochimilco acusó al gobierno capitalino de reprimir la manifestación y difundió videos en los que aparecen policías forcejeando con habitantes y arrojando piedras.

“Encapsularon a mujeres, adultos mayores y habitantes, bloquearon el acceso al pueblo, atacaron una casa habitación y un auto particular”, denunció la agrupación.

Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México, afirmó en Twitter que se había iniciado una investigación sobre el enfrentamiento, al tiempo que pidió restablecer el diálogo y reforzar la información de las obras que se realizan en la zona.

Ante esta situación, algunos usuarios de redes sociales y políticos criticaron el actuar de las autoridades en Xochimilco compartiendo una imagen en la que se observa a varios policías pateando a una mujer que yace en el suelo.

Sin embargo, una búsqueda inversa de la imagen realizada por The Associated Press encontró que ésta no corresponde al enfrentamiento del viernes, sino que se tomó durante una protesta contra el abuso policial, también en Ciudad de México, pero el 5 de junio de 2020.

Ese día, usuarios de Twitter difundieron la fotografía y comentaron que era una menor de edad agredida mientras se manifestaba en la alcaldía Miguel Hidalgo. Entonces, Sheinbaum reconoció el abuso policial lo cual, afirmó, no se toleraría en su gobierno.

A su vez, también el 5 de junio, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó sobre la detención de dos policías que agredieron a la adolescente de 16 años.

La agrupación de colonos de Xochimilco alertó también en su cuenta de Facebook sobre la difusión de la imagen que no corresponde a los hechos actuales.

“No corresponde al día de ayer, sí fue durante esta administración, pero no ayer en San Gregorio Atlapulco. Es importante aclarar esta situación y combatir las noticias falsas o equivocadas en cualquier momento. Lo anterior, no niega la existencia de represión ayer en Atlapulco, solo aclaramos lo de esta imagen”, señaló.

Este artículo forma parte del esfuerzo de verificación de datos de The Associated Press para combatir la desinformación que se comparte en línea, e incluye una colaboración con Facebook para identificar y reducir la circulación de noticias falsas que circulan en esta red social.

