Video de charla entre López Obrador y Biden está editado

LA AFIRMACIÓN: Una grabación muestra al presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador hablando con el mandatario estadounidense Joe Biden sobre los opositores a su gobierno durante su reciente visita a México.



VERIFICACIÓN AP: Falso. El video está editado. Los mandatarios no hablaron de la oposición a la administración de López Obrador.

LOS HECHOS: El pasado 8 de enero Biden arribó a México para reunirse con López Obrador y el presidente de Canadá, Justin Trudeau, en la reunión anual conocida como “Cumbre de los tres amigos”, una referencia a los profundos lazos diplomáticos y económicos entre los tres países norteamericanos.

En el marco del encuentro, el presidente López Obrador mostró a su homólogo estadounidense la plaza de la Constitución de la Ciudad de México, conocida como Zócalo, desde el balcón presidencial del Palacio Nacional y le explicó la importancia del lugar.

López Obrador compartió dicho video en su cuenta de Twitter.

A raíz de su difusión, en Facebook se retomó la grabación para asegurar falsamente que en dicha conversación López Obrador había hablado de sus opositores y se había burlado de ellos.

En la grabación se ve a los jefes de estado charlando. Una de las partes, supuestamente, es la de López Obrador diciendo: “Se juntó toda la oposición y los que estaban antes me quieren derrocar, pero me la p$#.. (no pueden conmigo)”. Después se escucha otra voz, supuestamente de Biden respondiendo: “Ya vi que no pueden contigo ‘los panistas’”.

Luego otra voz señala “hasta lo denunciaron en la OEA, fíjese” y luego ambos mandatarios se ríen.

Pero este audio fue sobrepuesto a la grabación, pues en la original López Obrador solo habla de la plaza de la Constitución y le cuenta a Biden sobre la importancia del lugar y sobre la historia de la campana que los presidentes hacen sonar cada 15 de septiembre para conmemorar la independencia.

“Esta es una de las plazas más bellas del mundo. Ese es el antiguo ayuntamiento, también de esta época del palacio (nacional) es del gobierno de la ciudad. Dolores con la campana de Hidalgo, del cura Hidalgo (gritó) ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México!”, dice el mandatario en el video original. Luego Biden señala: “200 años de trabajar juntos”. Y ambos ríen.

El 9 de enero, la AP reportó que a pesar de las muestras públicas de afecto entre López Obrador y Biden que fueron vistas por la prensa y compartidas en redes sociales, la reunión en el Palacio Nacional fue tensa y las añejas tensiones salieron a la superficie.

