Video de migrantes en puente fronterizo de EEUU data de marzo

LA AFIRMACIÓN: Un video muestra a un grupo de migrantes intentando entrar de forma irregular a la ciudad de El Paso, Texas, en Estados Unidos, el 12 de mayo. Ésto ocurrió tras la conclusión de la aplicación del llamado Título 42 de una ley de salud a través de la cual fueron deportados miles de migrantes sin autorización, para prevenir contagios de coronavirus.



VERIFICACIÓN AP: Falso. Las publicaciones distorsionan hechos capturados por The Associated Press el 13 de marzo, no después de que expiró la aplicación del Título 42 el 11 de mayo.

LOS HECHOS: El gobierno del presidente estadounidense, Joe Biden, concluyó la aplicación del Título 42 ante la expiración de la declaratoria de la emergencia de salud pública declarada en 2020 por el gobierno estadounidense ante la pandemia de COVID-19.

A través de la política del Título 42, el gobierno estadounidense autorizó la expulsión automática de migrantes que ingresaran a su territorio de forma irregular, con el fin de evitar contagios.

Estados Unidos realizó más de 2,8 millones de expulsiones de migrantes desde marzo de 2020, cuando fue declarada la pandemia, a través de esta política, reportó AP .

Ante la expiración del Título 42, en las redes sociales han circulado afirmaciones falsas sobre los efectos de la medida.

Por ejemplo, publicaciones que circulan en TikTok y Facebook muestra el video de los hechos del 13 de marzo para decir que éstos corresponden a sucesos del 12 de mayo, tras la conclusión de la política del Título 42.

La grabación muestra a un grupo de migrantes en el puente fronterizo entre El Paso y Ciudad Juárez, Chihuahua, al norte de México, mientras buscan cruzar de forma irregular la frontera.

Éste muestra a agentes fronterizos estadounidenses que buscan contener al grupo de migrantes, mientras éstos tratan de retirar un cable de púas colocado para detener su paso en el puente.

Pero al hacer reversiones de fotogramas clave de la grabación, The Associated Press corroboró que las escenas corresponden a hechos ocurridos el 13 de marzo en ese punto fronterizo, no en mayo.

Fragmentos de la grabación fueron difundidas por AP en su reporte sobre los hechos de ese día.

Las imágenes también fueron difundidas por medios de comunicación internacionales para informar sobre el intento del grupo de migrantes para cruzar la frontera sin autorización.

Tras la expiración del Título 42, autoridades estadounidenses han reportado un incremento en el cruce irregular a su territorio de migrantes provenientes en su mayoría de Centroamérica.

El cruce de caravanas migrantes provenientes de Centroamérica y Sudamérica a través de territorio mexicano rumbo a Estados Unidos se ha vuelto recurrente en años recientes.

