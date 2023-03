Click to copy

Rusia no ha retirado sus soldados del este de Ucrania

LA AFIRMACIÓN: Rusia está retirando a sus soldados de Bájmut, región de Donetsk del este de Ucrania. La compañía militar rusa Grupo Wagner amenazó con retirarse tras no recibir ayuda.



VERIFICACIÓN AP: Falso. El video que se incluye en la publicación afirma que su fuente es un reporte del Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW, por sus siglas en inglés), un grupo de expertos estadounidense con sede en Washington, pero dicho documento fue revisado por The Associated Press y no afirma eso.

LOS HECHOS: Publicaciones compartidas ampliamente en Facebook este martes aseguran falsamente que Rusia está retirando sus soldados de una región al este de Ucrania.

“Rusia RETIRA sus soldados en Bakhmut. Wagner amenaza a ministerio ruso con retirarse también al pedir ayuda y no recibirla”, dice un mensaje que acompaña un video en donde una voz en off afirma: “Parece ser una buena noticia si es cierto, pero no lo hemos podido confirmar, pero ha sido expresada por el Instituto para el Estudio de la Guerra”.

Pero la evaluación de la campaña ofensiva rusa publicada por el ISW el 21 de marzo no informó eso; en realidad reportó que “las fuerzas rusas no lograron avances confirmados en o alrededor de Bájmut y que continuaron las operaciones ofensivas a lo largo de las afueras de la ciudad de Donetsk”.

Sobre el Grupo Wagner, dijo que éste “puede perder la mayor parte de su fuerza de convictos en las próximas semanas cuando los convictos terminen sus contratos militares de seis meses”. De acuerdo con información del Ministerio de Defensa (MoD) del Reino Unido, miles de convictos de Wagner que fueron reclutados durante el otoño de 2022 serán indultados y liberados próximamente, dado que Wagner parece estar cumpliendo su promesa de liberar a los convictos después de seis meses de servicio.

AP revisó reportes anteriores del ISW y encontró que el 19 de marzo, el instituto analizó “la creciente preocupación rusa” sobre una posible contraofensiva ucraniana cerca de Bájmut o en el sur de Ucrania y “los esfuerzos rusos para preparar mitigaciones para estos supuestos esfuerzos”.

En dicha actualización, el ISW señaló que las operaciones ofensivas rusas se habían ralentizado en las últimas semanas, lo que sugiere que la ofensiva rusa en Donbás podría llegar a su culminación esta primavera, pero tampoco señala que Rusia ya esté retirando a sus soldados.

En cuanto al Grupo Wagner, el 18 de marzo el ISW informó que la ofensiva de la compañía militar cerca de Bájmut “probablemente esté llegando a su culminación”.

El instituto aseguró ese día que “era probable” que el propietario de Wagner, Yevgeny Prigozhin, estuviera intentando establecer condiciones informativas para explicar la culminación de la participación de la compañía militar rusa alrededor de Bájmut.

De acuerdo con el documento, lo anterior responde a que el 17 de marzo Prigozhin ofreció una entrevista en la que anunció que las fuerzas ucranianas lanzarían operaciones a partir de mediados de abril. Prigozhin señaló que el Ejército ucraniano tenía suficiente poder de combate para lanzar una contraofensiva masiva.

Aun así, el ISW no señaló que el Grupo Wagner haya amenazado recientemente al Ministerio de defensa ruso con retirarse tras no recibir ayuda como asegura la publicación.

Lo que sí ocurrió fue que el 21 de febrero, Prigozhin acusó al ministro de Defensa y al jefe del Estado Mayor de Rusia de privar de municiones a sus efectivos en Ucrania, lo que dijo equivale a un intento de “destruir” a esa fuerza, reportó AP.

Esto “puede compararse con la alta traición en el mismo momento en que Wagner está luchando por Bájmut, perdiendo cientos de sus combatientes todos los días”, dijo Prigozhin.

Sus afirmaciones no pudieron ser verificadas de forma independiente en ese momento y el Ministerio de Defensa de Rusia rechazó en un comunicado las “declaraciones acaloradas” sobre que se hubiera retenido munición para los voluntarios de las “subunidades de asalto” que combaten en torno a Bájmut. El ministerio no identificó a qué declaraciones respondía.

Por último, en el video el propio narrador señala que el ISW informó que Rusia “podría echar para atrás su defensiva en el Donbás, sobre todo en Bájmut, al no lograr avances significativos”, pero no señala que el organismo confirmó la retirada de las fuerzas rusas de Bájmut.

“El adversario está realizando operaciones ofensivas en los ejes Lyman, Bakhmut, Avdiivka, Mar’inka y Shakhtars’ke, mientras defiende en otros ejes. Durante el día 21 de marzo, las Fuerzas de Defensa de Ucrania repelieron 114 ataques enemigos en la parte este de la línea del frente”, dice un mensaje publicado en la página oficial de las fuerzas ucranianas.

