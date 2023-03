Click to copy

Futbolista mexicano no fue aprehendido tras investigación de agencia federal

LA AFIRMACIÓN: El futbolista mexicano, Guillermo Ochoa, fue aprehendido tras una investigación por lavado de dinero de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).



VERIFICACIÓN AP: Falso. Ochoa no ha sido arrestado y no existe evidencia de que lo investigue la UIF por lavado de activos.

LOS HECHOS: Un video que circula en Facebook dice erróneamente que Ochoa fue arrestado y que ésto ocurrió por una investigación en su contra por lavado de dinero llevada a cabo por la UIF, encabezada por Pablo Gómez.

“Pablo Gómez se las cumple. Cae el primero del Tri por lavado”, dice un texto en la publicación, refiriéndose al supuesto arresto de Ochoa, quien ha sido portero de la selección nacional de futbol, a la que medios mexicanos se refieren como el “Tri”.

La grabación en la publicación del 5 de marzo sugiere que la información del supuesto arresto es una noticia de última hora.

Pero no es verdad que Ochoa haya sido arrestado ni que la UIF lo investigue por lavado de dinero.

Ochoa no ha sido arrestado; el arquero ha participado en partidos de futbol en Italia con el equipo Salernitana, de la provincia de Salerno, en Italia, del cual forma parte desde diciembre pasado.

El último partido en el que participó públicamente ocurrió el 5 de marzo, cuando el Salernitana jugó contra el equipo italiano de Sampdoria.

También Ochoa difundió diversos mensajes el 7 de marzo desde sus cuentas oficiales en las redes sociales sobre su participación en el partido del 5 de marzo.

La grabación que circula tampoco provee ninguna evidencia de que exista un proceso contra Ochoa ni de que haya sido arrestado.

AP no encontró registros noticiosos de que Ochoa haya sido arrestado ni que los investigue la UIF.

Al momento de la publicación de este artículo la UIF no había respondido a una solicitud de AP sobre la afirmación falsa.The Associated Press no encontró ninguna evidencia de que la entidad investigue al popular portero mexicano por lavado de dinero.

