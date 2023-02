Gobierno de EEUU no entrega paneles solares gratis

LA AFIRMACIÓN: El gobierno de Estados Unidos tiene un programa especial para otorgar paneles solares completamente gratis.

VERIFICACIÓN AP: Falso. El gobierno de Estados Unidos no otorga paneles solares de forma gratuita, confirmó a The Associated Press personal del Departamento de Energía. Un programa estadounidense proporciona un crédito fiscal del 30% por la compra de un sistema de energía solar, pero no lo subsidia completamente.

LOS HECHOS: Gobiernos y organismos internacionales han implementado programas para promover la transición a energías renovables, en un contexto de preocupación mundial por el cambio climático y la dependencia de los combustibles fósiles.

Páginas web y usuarios de redes sociales han difundido publicaciones en las que se afirma falsamente que el gobierno de Estados Unidos lanzó un programa especial que otorga paneles solares sin costo.

“¿Sabías que en ciertos estados el gobierno de Estados Unidos comprará los paneles por ti y te los dará sin ningún costo?”, dice una publicación de Facebook, que incluye un video con 68 mil visualizaciones.

La grabación afirma que “los estadounidenses podrán tener un sistema de energía solar completo por parte del gobierno, sin costo neto” e invita a un portal que solicita datos personales para hacer un supuesto registro.

Sin embargo, es falso que el gobierno estadounidense tenga un programa para otorgar paneles solares de manera gratuita. AP revisó los canales oficiales del Departamento de Energía y no encontró registro sobre las celdas fotovoltaicas sin costo.

La Oficina de Tecnologías Solares del Departamento de Energía (SETO, por sus siglas en inglés) menciona la existencia de un crédito fiscal federal, que implica una reducción de impuestos si una persona instaló paneles fotovoltaicos, pero no implica la gratuidad total de estos.

En respuesta a una consulta de AP, la directora del SETO, Becca Jones-Albertus, confirmó por correo electrónico que “el gobierno de Estados Unidos no tiene un programa que comprará e instalará paneles solares de forma gratuita”.

“Los créditos fiscales de energía solar disponibles para los propietarios de viviendas proporcionan un crédito fiscal del 30 % por la compra de un sistema de energía solar”, agregó y dijo que estas instalaciones pueden ayudar a los hogares a ahorrar dinero en sus facturas de energía que se acumulan durante la vida útil de sus sistemas.

Por otro lado, Jones-Albertus advirtió que los consumidores deberían tener cuidado con las ofertas que parecen “muy buenas para ser verdad”. Sugirió contactar a la Comisión Federal de Comercio para reportar las estafas y malas prácticas de negocio.

