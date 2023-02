Video de desaparición de joven en bar de México es ficticio

Click to copy

Click to copy

LA AFIRMACIÓN: David Fernando Reyes Castillo, un joven de 17 años, desapareció el 18 de febrero de 2023 al salir de un bar en Guadalajara, Jalisco. Se emitió una ficha de búsqueda y su caso apareció en medios de comunicación.

VERIFICACIÓN AP: Falso. México vive una crisis de desapariciones, pero este video es ficticio. No hay registro de esa persona en portales públicos de autoridades mexicanas y el gobierno de Jalisco no ha emitido una Alerta Amber con ese nombre; la grabación usa una ficha de búsqueda de 2019 que fue editada e incluye reportes de medios de comunicación que no están relacionados con el caso.

LOS HECHOS: Una cuenta de TikTok publicó un video en el que se reporta falsamente la desaparición de un joven, del cual no existe información pública, en Guadalajara, capital del estado de Jalisco, luego de abordar un automóvil del servicio de Uber en febrero el 18 de febrero de 2023.

La publicación muestra una supuesta Alerta Amber, ficha que generan las autoridades para establecer la búsqueda de niñas, niños y adolescentes, además de mensajes atribuidos al joven y fragmentos de noticiarios mexicanos que aparentemente reportaron el hecho.

El video afirma que la familia del joven recibió una caja con pertenencias, como llaves, una nota y un rosario, así como restos de su cuerpo.

La publicación se difunde en un contexto en el que México atraviesa una crisis de desapariciones que se disparó en la década de 2000 y que llevaron a un acumulado de 111.928 desapariciones de desde 1964 hasta la fecha, según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNDPNO). Jalisco es el estado en donde más se ha registrado este fenómeno.

Algunas personas usuarias de TikTok comentaron que se trataba de una historia ficticia, pero otras expresaron su preocupación por la supuesta desaparición del adolescente y difundieron el video en otras plataformas.

AP hizo una búsqueda del folio de la Alerta Amber y encontró que no corresponde a una persona llamada David Fernando Reyes Castillo, como dice el video, sino que se emitió en noviembre de 2019 por la búsqueda de un niño de 10 años, llamado José Martín González Sanabria quien posteriormente fue localizado.

Tampoco hay registro de que autoridades del estado hayan emitido una ficha de búsqueda del joven del video. AP contactó a la Comisión de Búsqueda del Estado de Jalisco, quien indicó que no tenía un reporte con ese nombre.

En el caso de los mensajes que supuestamente envió David Reyes antes de su desaparición, el video muestra una conversación de Instagram en la que aparece el usuario @david_reye_. En su biografía, esta persona indica que tiene 22 años y vive en Ecuador.

La publicación también incluye supuestos reportes de prensa del caso, pero AP ubicó que los videos corresponden a noticias no relacionadas. Uno de los videos es de 2021 y muestra un fragmento de la presentadora mexicana Yuriria Sierra, cuando reportó que autoridades de Texas habían emitido una alerta amber por error.

Otro de los videos muestra al presentador Carlos Zúñiga, quien informó en febrero de 2023 sobre el caso de David Zamudio, un hombre de 54 años que falleció dentro de un gimnasio en la Ciudad de México.

También se utiliza un fragmento en el que aparece la periodista de espectáculos Paty Chapoy. En realidad, el clip fue tomado de una transmisión de noviembre de 2022, en el que la presentadora hacía referencia a notas relacionadas con actrices mexicanas y sus hijos.

En la descripción de este video con desinformación, el autor utiliza la etiqueta “#themandelacatalogue”, que otros usuarios de la red social han utilizado para crear historias ficticias. Aunque AP intentó contactar al autor de la publicación, no recibió respuesta inmediata.

---

Este artículo forma parte del esfuerzo de verificación de datos de The Associated Press para combatir la desinformación que se comparte en línea, e incluye una colaboración con Facebook para identificar y reducir la circulación de noticias falsas compartidas en esta red social.

Aquí encontrarás más información sobre el programa de verificación de datos de Facebook: https://www.facebook.com/help/1952307158131536