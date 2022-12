Senadora mexicana de oposición no ha sido detenida

LA AFIRMACIÓN: La senadora Xóchitl Gálvez, del opositor Partido Acción Nacional (PAN) de México, fue detenida.

VERIFICACIÓN AP: Falso. Gálvez no ha sido detenida y continúa sus actividades legislativas. Su oficina de prensa dijo a The Associated Press que hasta el momento no le han informado sobre alguna investigación.

LOS HECHOS: A inicios del año se publicó una investigación periodística que reveló que José Ramón López Beltrán, uno de los hijos del presidente Andrés Manuel López Obrador, habitó una casa en Texas propiedad de un exdirectivo de Baker Hughes, empresa contratista de la estatal Petróleos Mexicanos (Pemex).

Aunque López Beltrán negó un conflicto de interés y aseguró que sus ingresos “provienen al cien por ciento de mi trabajo en Houston”, la senadora Gálvez utilizó el reportaje para acusar a la familia presidencial de corrupción y difundió carteles que incluyen el rostro del hijo del presidente.

En ese contexto, en las redes sociales se difundió un video que muestra imágenes de Gálvez pegando estos carteles y en el que se afirma que fue detenida. “¡México va a arder! Cae al bote senadora del PAN! AMLO (López Obrador) da 2 noticias hoy, fgr y mexico festejan (sic)”.

Pero en el video no se menciona cuándo sucedió la supuesta detención sino que dice que la senadora “podría enfrentar la justicia” por pegar carteles con la fotografía de López Beltrán, “lo cual ha sido tomado como difamación y acoso”.

Una búsqueda en Google realizada por AP no encontró evidencia sobre alguna detención de Gálvez ni de otra de las integrantes de la bancada. Tampoco se ha publicado información sobre una denuncia presentada por “difamación y acoso” hacia la senadora del partido opositor que señaló a la familia presidencial.

La cuenta de YouTube del Senado tiene un video del 8 de diciembre de 2022 en la que aparece Gálvez haciendo una pregunta a la secretaria de Energía, Rocío Nahle, quien acudió a comparecencia.

En respuesta a una solicitud de AP, la oficina de prensa confirmó que se trata de información falsa, pues afirmó que la legisladora no ha sido detenida y que no tienen datos sobre esta denuncia.

