Senador mexicano no ha renunciado a partido oficialista

LA AFIRMACIÓN: El senador mexicano por el partido oficialista Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Ricardo Monreal, presentó su renuncia el pasado 2 de enero.



VERIFICACIÓN AP: Falso. La oficina de prensa del senador negó a The Associated Press que dicha afirmación fuera real.

LOS HECHOS: Una publicación compartida en Facebook señala incorrectamente que Monreal renunció.

“Acaba de pasar! Monreal presenta su renuncia ¿Se pasa al pan y amlo le responde México hoy”, dice el mensaje que está acompañado de un video en donde aparece la leyenda: “Brutal noticia para México ¡Esto acaba de pasar!”.

Al fondo se ve una imagen en donde aparece el senador mexicano dando una entrevista a medios de comunicación del lado derecho y del izquierdo se ve al presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador dando una entrevista.

Pero esto es incorrecto. Un representante de la oficina de prensa del senador mexicano dijo a la AP que “Esto no es real”.

Además, el propio Monreal, que ha mantenido posturas divergentes respecto de decisiones presidenciales, publicó un mensaje en Twitter el mismo 2 de enero en el que confirmó que seguía militando en el partido mexicano Morena.

“Estas fechas se prestan para la reflexión, por ello comparto una consideración a las y los futuros gobernantes, para que tomen en cuenta a la militancia, gente cercana a la gente, que lucha por continuar el movimiento social que es Morena. Tenemos la obligación de mejorar”, dice el texto que acompaña un video.

En la grabación, el senador mexicano comenta que ha llegado el momento de evaluar si desde la fecha en que se fundó Morena, en 2011, se han cumplido los propósitos que se plantearon. Luego agrega que es momento de corregir lo que no está bien y de mejorar lo que no está funcionando para que el partido no pierda su esencia y mantenga la política social y lo bueno que se ha llevado a cabo.

Monreal señala que cuando se gana alguna elección los únicos que no son llamados a colaborar en el gobierno son los fundadores de Morena ni los militantes del partido, “ese es el tema de fondo, es el momento de revisar toda nuestra estrategia”, afirmó.

Desde finales de 2021, Monreal ha insistido en que debe haber una contienda interna con condiciones iguales y ha reclamado que no se le considere como potencial candidato, cómo sí ha ocurrido con la alcaldesa de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, o el canciller Marcelo Ebrard.

Por otro lado, ya en el video se asegura que la Cuarta Transformación, como el presidente López Obrador ha denominado a su administración, fue quien corrió a Monreal, pero esto tampoco es verdad, a pesar de que, en 2022, López Obrador y Monreal tuvieron algunos desacuerdos.

Por ejemplo, en septiembre el Senado de la República aprobó la iniciativa del presidente mexicano para que la Guardia Nacional dependa de la Secretaría de la Defensa Nacional y Monreal fue el único de los senadores de Morena que se abstuvo de votar por la iniciativa. Ante esto el mandatario señaló: “No estoy de acuerdo desde luego con su postura, porque está avalando la falsedad, la hipocresía y la politiquería del conservadurismo de México, pero somos libres”.

En diciembre, luego de que la oposición rechazó la reforma electoral de López Obrador en la Cámara de Diputados, el presidente presentó un paquete de leyes secundarias que solo necesitaba de una mayoría simple para ser aprobado denominado “plan B”. De nuevo Monreal votó en contra del plan argumentando que varios artículos violaban la Constitución, sin embargo, el plan fue aprobado.

Días más tarde, López Obrador negó que fuera a expulsar a Monreal de Morena por su decisión y aseguró que “el pueblo” sería el encargado de juzgarlo.

“Nada de purgas, por convicción y además porque no queremos que vayan a usar una actitud de intolerancia para afianzar la creencia conservadora que somos Estalinistas, nosotros tenemos una ventaja, una dicha enorme, tenemos un pueblo muy politizado que pone a cada quién en su lugar”, comentó en conferencia de prensa.

