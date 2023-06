Mel Gibson no hará documental sobre tráfico sexual infantil

LA AFIRMACIÓN: El actor Mel Gibson está haciendo un documental sobre el tráfico sexual infantil que expondrá a las élites estadounidenses.

VERIFICACIÓN AP: Falso. El publicista del actor dijo que Gibson no está haciendo ningún documental sobre el tráfico sexual infantil. El fundador de una organización contra la trata de personas sugirió anteriormente que el actor brindó apoyo inicial para un documental en desarrollo, pero ha confirmado a The Associated Press que no está involucrado en la realización de la película.

LOS HECHOS: Usuarios de redes sociales advirtieron que Gibson hará un documental para ayudar a combatir el tráfico sexual de niños y que expondrá a las élites de Estados Unidos relacionadas con casos de pedofilia.

“ÚLTIMA HORA: DURÍSIMO GOLPE A LOS PEDOFILOS. CONFIRMADO, el actor Mel Gibson está haciendo un documental sobre el mercado global de tráfico sexual infantil que mueve $34 mil millones y que involucra a países como Ucrania y el caso de Jeffry Epstein (sic)”, dice uno de los mensajes.

“Red de trafico sexual infantil descubierta por el actor Mel Gibson”, afirma otro usuario de Facebook junto a un video que acumula 293.000 visualizaciones desde el 15 de junio.

Pero Alan Nierob, publicista del actor, negó que esto vaya a suceder. “Él no está haciendo ningún documental”, escribió en un correo electrónico a The Associated Press.

La afirmación parece venir de comentarios hechos a principios de este año por el fundador de una organización sin fines de lucro contra el tráfico sexual infantil que ha estado desarrollando varios proyectos cinematográficos, incluido un documental.

Tim Ballard, fundador de Operation Underground Railroad, indicó que Gibson buscó la ayuda de la organización para sacar a una docena de huérfanos de Ucrania durante la invasión rusa el año pasado.

En una aparición en enero en el Utah Eagle Forum en Salt Lake City, el exagente del Departamento de Seguridad Nacional dijo que conocía a Gibson porque el actor ayudó a editar “The Sound of Freedom”, una película sobre Ballard y su organización que está programada para ser lanzada este verano.

La película, por cierto, está protagonizada por James Caviezel, un actor que interpretó a Jesús en “La Pasión de Cristo”, la epopeya bíblica de 2004 que Gibson produjo, dirigió y coescribió.

Ballard comentó en enero que le pidió dinero a Gibson para filmar el esfuerzo de rescate de Ucrania y el actor estuvo de acuerdo.

“Él dijo ‘no hay problema’ y nos ayudó a comenzar a filmar”, dijo Ballard. “Cuatro meses después, lo que pensé que sería un documental sobre Ucrania termina siendo una serie documental de cuatro partes que está casi terminada”.

Nierob se negó a comentar sobre los dichos de Ballard o dar más detalles sobre los vínculos de Gibson con la organización sin fines de lucro contra la trata, pero enfatizó que el actor “no está financiando un documental de varias partes de ningún tipo”.

“Sin conocimiento sobre la caridad, pero no financió ningún documental”, escribió Nierob en un mensaje, refiriéndose a la Operation Underground Railroad.

La organización con sede en Utah se encuentra entre las que han tenido éxito en los últimos años recaudando dinero a partir de teorías de conspiración que surgieron en QAnon, informó previamente AP.

La Oficina del Fiscal del Condado de Davis en Utah también investigó las denuncias de que el grupo estaba exagerando su papel en los arrestos policiales relacionados contra acosadores de niños, pero cerró su investigación el mes pasado sin presentar ningún cargo.

Ballard, en un comunicado enviado a AP, dijo que respaldaba “cada palabra” en el video de enero en el que describía el papel de Gibson para ayudar a rescatar a los niños en riesgo de ser traficados en una Ucrania devastada por la guerra. Pero también indicó que el actor no está involucrado en la realización del próximo documental que, dijo, está siendo producido por Nick Nanton, de DNA Films, y varios otros que actúan como productores ejecutivos.

“Mel merece todo el crédito por tomar la iniciativa de promover el trabajo crítico que hacemos”, escribió Ballard. “Estoy personalmente agradecido por su apoyo mientras trabajábamos en este documental, sin embargo, los informes de que esta serie de cuatro partes está siendo producida por el Sr. Gibson no son precisos”.

