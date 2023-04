Click to copy

EEUU y Arabia Saudita no anunciaron alianza contra China y Rusia

LA AFIRMACIÓN: Se acaba de dar a conocer que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y el gobernante de facto de Arabia Saudí, el príncipe heredero Mohammed bin Salman, anunciaron que combatirán juntos a China y a Rusia.

VERIFICACIÓN AP: Falso. La publicación hace referencia a una reunión entre los mandatarios que ocurrió en julio de 2022, no recientemente y en dicho encuentro, las naciones no anunciaron que unirían fuerzas para combatir a China y a Rusia.

LOS HECHOS: Una publicación compartida en Facebook afirma falsamente: “Últimas noticias ¡JUNTOS CONTRA CHINA Y RUSIA! Biden y Salman anuncian”. El mensaje acompaña a un video en donde se asegura que Biden viajó a Arabia Saudí para renovar los vínculos con dicho país.

“El presidente de Estados Unidos se comprometió con Oriente Medio y delineó una visión para la región basada en la diplomacia. Estados Unidos también prometió mil millones de dólares para contribuir a la seguridad alimentaria tanto en Oriente Medio como en el norte de África”, dice un narrador en la grabación en la que aparecen imágenes de Biden y Salman en Arabia Saudí.

Sin embargo, tras realizar una búsqueda inversa de imágenes, The Associated Press encontró que estas fueron tomadas durante una gira que el presidente estadounidense realizó en julio de 2022, no recientemente como asegura la publicación.

En ese entonces, AP reportó que en un discurso pronunciado en una cumbre de líderes árabes el 16 de julio, Biden sugirió que estaba buscando un nuevo capítulo en Medio Oriente. El mandatario también anunció mil millones de dólares en ayuda estadounidense para aliviar el hambre en la región y presionó a sus homólogos, muchos de los cuales encabezan gobiernos represivos, para que garanticen los derechos humanos, incluidos los derechos de las mujeres y el derecho a la libre expresión.

En dicho encuentro Arabia Saudí y Estados Unidos no anunciaron que combatirán juntos a China y a Rusia.

Lo que sí sucedió fue que Biden afirmó que Estados Unidos “no se apartará” de Medio Oriente.

“No nos alejaremos ni dejaremos un vacío para que lo llenen China, Rusia o Irán”, aseguró el presidente estadounidense. “Buscaremos consolidar este momento con un liderazgo estadounidense activo y de principios”.

La cumbre del Consejo de Cooperación del Golfo en la ciudad portuaria de Yeda, en el Mar Rojo, fue una oportunidad para que Biden demostrara su compromiso con la región después de pasar la mayor parte de su presidencia centrada en la invasión de Rusia a Ucrania y la creciente influencia de China en Asia, reportó AP.

Aunque no se ha informado de encuentros recientes entre Biden y Salman, el pasado 11 de abril, AP informó que el asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, sostuvo el martes una conversación telefónica con el príncipe heredero saudí. La llamada tuvo lugar en medio de indicios alentadores de que la prolongada y sangrienta guerra entre los saudíes y los rebeldes hutíes en Yemen está llegando a su fin, una de las principales prioridades de Biden.

