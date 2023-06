Publicación sobre gobernador de Florida tergiversa palabras de cancillería mexicana

Click to copy

LA AFIRMACIÓN: México llevará a cabo una serie de acciones en contra del gobernador de Florida, Ron Desantis, quien recientemente inició su campaña presidencial en Estados Unidos. El funcionario afrontará serias consecuencias.



VERIFICACIÓN AP: Falso. México no ha anunciado que emprenderá acciones en contra de Desantis. Las publicaciones sacan de contexto el anuncio de una visita a Florida con connacionales que recientemente anunció el canciller mexicano Marcelo Ebrard.

LOS HECHOS: El lunes, el secretario de Relaciones Exteriores de México anunció que el próximo 30 de junio y 1 de julio se reunirá en Florida con representantes de la comunidad mexicana en Estados Unidos para discutir las posturas antiinmigrantes de sectores del Partido Republicano, especialmente del gobernador DeSantis.

El canciller dijo que posturas como la del gobernador podrían provocar un efecto dominó, pero negó que dicho evento sea un acto de intervencionismo político. “No puedo intervenir en el proceso interno de los Estados Unidos, pero voy a hablar con ciudadanos norteamericanos, ellos sí pueden, es su país también, y son ciudadanas y ciudadanos”, comentó.

Luego de que Ebrard anunció su visita a Florida, en Facebook comenzó a circular una publicación que asegura engañosamente: “DESANTIS EN PROBLEMAS CON MÉXICO. El gobernador de Florida afrontará serias consecuencias por lo que el país azteca hará”. El mensaje está acompañado de una fotografía del gobernador de Florida e incluye un enlace a una nota en la web de noticias Mundo Now.

La historia de la web habla del anuncio de la vista a Florida que realizó Ebrard, pero más allá de señalar que el funcionario tomó esa “importante decisión” tras el anuncio de campaña presidencial de DeSantis y de “leyes de migración” que “afectarían a migrantes indocumentados”, ésta no afirma que México vaya a actuar en contra del estadounidense.

El funcionario señaló que el evento sería un congreso con alrededor de 1.500 asistentes. “Va a ser un congreso representativo, estamos estimando una asistencia entre mil y mil 500 personas que representan a todas las comunidades mexicanas en los Estados Unidos“, expuso Ebrard a medios.

The Associated Press no encontró registros oficiales o mediáticos recientes que confirmen que México como país emprenderá algún tipo de acción legal o diplomática en contra de DeSantis.

DeSantis ha convertido en una de sus prioridades políticas el endurecer las leyes de inmigración del estado mientras intensifica sus críticas a la política federal en la frontera y asume una postura de línea dura a fin de atraer a los votantes para las primarias republicanas.

El 10 de mayo, el gobernador de Florida promulgó una radical iniciativa migratoria que refuerza su programa de reubicación de inmigrantes. La iniciativa también expande los requerimientos para las empresas con más de 25 trabajadores para que utilicen E-Verify, un sistema federal que determina si un empleado puede trabajar legalmente en el país.

Además, prohíbe que los gobiernos locales den dinero a organizaciones que emiten carnés de identificación a migrantes que carecen de estatus legal permanente en Estados Unidos y anula las licencias de conducir de otros estados en manos de personas que viven en el país sin autorización legal, reportó AP.

