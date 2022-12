Diseñadora de moda de Balenciaga no aparece en esta foto

LA AFIRMACIÓN: Una fotografía muestra a Lotta Volkova, la principal diseñadora de la marca de moda de lujo Balenciaga y responsable de la campaña pro-pedofilia que desató recientes críticas.

VERIFICACIÓN AP: Falso. Volkova no es la mujer que aparece en la foto, tampoco es la principal diseñadora de Balenciaga y desde 2018 no colabora con la marca, confirmó su agente a The Associated Press. La imagen muestra a una modelo en un desfile de la Semana de la Moda de China de 2016, y el vestuario pertenece a Sheguang Hu, un diseñador y artista de performance chino.

LOS HECHOS: Balenciaga es acusada de aprobar la explotación infantil por dos campañas publicitarias: una con fotografías de niños y niñas junto a osos de peluche vestidos con arneses de cuero y otra que incluía parte de un caso de la Corte Suprema de Estados Unidos sobre pornografía infantil.

Ante esta situación, usuarios de redes sociales comenzaron a difundir una foto en la que aparece una mujer vestida de rojo con dos muñecas pintadas y afirmaron que era Lotta Volkova, la principal diseñadora de Balenciaga, aunque la compañía no ha dado información sobre el personal de la empresa que organizó estas campañas.

“Lotta Volkova: Quién es la inquietante diseñadora responsable de la campaña pro-pedofilia de la marca de ropa Balenciaga”, dice una publicación que incluye esta imagen.

“Esta es Lotta Volkova, diseñadora de Balenciaga. Si todavía había dudas sobre las intenciones satánicas de la casa diseñadora, creo que ya se aclararon”, señala otra publicación.

Pero Julia Hackel, la agente de Volkova, informó a AP que la mujer de la foto no es Volkova. “Podemos confirmar que Lotta Volkova no es la persona representada en la imagen mencionada que circuló ampliamente en Twitter”, escribió en un correo electrónico.

Volkova tampoco es una de las principales diseñadoras de Balenciaga. Anteriormente trabajó con la marca, pero como estilista de moda, no como diseñadora, según Hackel. Asimismo, informó que ella no ha trabajado con Balenciaga desde 2018.

Un portavoz de Balenciaga confirmó AP que Volkova no ha trabajado con la compañía desde esa fecha.



La imagen original se encuentra en el archivo de Getty Images y se tomó en 2016. Según su descripción, se muestra a una modelo durante la Semana de la Moda de China en Beijing, del diseñador de moda chino Sheguang Hu, no de Balenciaga. Otras imágenes similares de la colección de Sheguang aparecen en su cuenta de Instagram.

Volkova fue acusada falsamente de estar involucrada en las campañas después de que los usuarios de las redes sociales compartieran capturas de pantalla de publicaciones de su cuenta de Instagram que mostraban imágenes con temas violentos y satánicos. La cuenta está actualmente configurada como privada.

Hackel dijo que Volkova “de ninguna manera participó” en las recientes campañas publicitarias de Balenciaga.

“Nos gustaría abordar las controversias que rodean nuestras recientes campañas publicitarias”, escribió Balenciaga en un comunicado publicado en Instagram en respuesta a las críticas.

“Condenamos enérgicamente el abuso infantil; nunca fue nuestra intención incluirlo en nuestra narrativa. Las dos campañas publicitarias separadas en cuestión reflejan una serie de graves errores de los que Balenciaga se responsabiliza”.

La marca calificó la campaña de los osos de peluche como “una elección equivocada de Balenciaga, combinada con nuestra falla en evaluar y validar las imágenes”. En el caso de la segunda, Balenciaga dijo que “todos los elementos incluidos en esta sesión fotográfica fueron proporcionados por terceros que confirmaron por escrito que estos elementos eran documentos falsos”.

---

