Embajador mexicano no ha sido el único que ha sido expulsado

LA AFIRMACIÓN: El embajador de Perú, Pablo Monroy, ha sido el único embajador que un país ha expulsado de su territorio.



VERIFICACIÓN AP: Falso. También en 2019 el gobierno de Bolivia declaró como persona non grata a la embajadora mexicana María Teresa Mercado y le dio 72 horas para salir del país.

LOS HECHOS: El pasado 20 de diciembre, el gobierno del Perú declaró persona no grata al embajador de México en ese país y le dio 72 horas para que abandonara el territorio peruano.

Lo anterior ocurrió luego de que por la mañana el Gobierno mexicano diera asilo político a la familia de Pedro Castillo, presidente que fue destituido y encarcelado tras intentar disolver el Congreso el pasado 7 de diciembre, una medida ampliamente condenada incluso por sus aliados izquierdistas como un autogolpe y un acto de suicidio político.

The Associated Press reportó que la ministra de Relaciones Exteriores peruana Ana Gervasi aseguró que la decisión de pedir al embajador mexicano que se retire del territorio peruano se tomó “por las reiteradas expresiones de las más altas autoridades de ese país” sobre la situación política del Perú. La funcionaria señaló que éstas constituyen “injerencia” en los asuntos internos de su país y son, según la ministra, “violatorias del principio de no intervención”.

A raíz de esto en Twitter, Jorge Castañeda, escritor y excanciller mexicano en la administración del expresidente de México, Vicente Fox (2000-2006), señaló en Twitter que era la primera vez que un embajador mexicano era expulsado de un país.

“Creo que nunca algún país ha expulsado a un embajador mexicano. Nos han negado el beneplácito en un puñado de casos, y México ha retirado embajadores, como en el caso de Silva Herzog padre de Rusia. Pero no creo que nos hayan expulsado a alguno”, dijo Castañeda.

Pero esto es incorrecto, pues el 30 de diciembre de 2019 la presidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, declaró personas no gratas a la embajadora de México y a la encargada de negocios y el cónsul de España, a quienes dio 72 horas para salir del país.

La decisión se tomó luego de que cuatro funcionarios de seguridad de la embajada de España en Bolivia acudieron días antes con el “rostro cubierto y presumiblemente armados” a la residencia de la embajadora de México en Bolivia donde estaban asilados nueve exfuncionarios del exmandatario Evo Morales a quienes el gobierno boliviano rechazaba concederles un salvoconducto y acusaba de delitos comunes, reportó la AP.

“Este grupo ha lesionado al pueblo y al gobierno constitucional. Su conducta hostil, intentando ingresar de forma subrepticia y clandestina a la residencia de México en Bolivia, desafiando a oficiales bolivianos, son hechos que no podemos dejar pasar”, dijo la mandataria en una declaración que leyó a la prensa en su momento.

Las cancillerías de España y México afirmaron, por separado, que se trató de una “visita de cortesía” de la encargada de negocios de España, Cristina Borreguero, a Mercado, y que no hubo intención de liberar a los refugiados bolivianos.

Pero Áñez calificó de “inconsistentes” esas explicaciones.

Algunos usuarios han afirmado incorrectamente que, en 2005, el embajador de México en Venezuela, Vladimir Villegas, también fue expulsado de dicho país, pero en realidad ambas naciones retiraron a sus embajadores por diferencias entre Fox y el exmandatario venezolano Hugo Chávez que tuvieron lugar en ese entonces.

La expulsión del embajador de México en Perú se da un día después de que el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, se manifestara a favor de que se realicen prontas elecciones en Perú para que se logre una salida a la crisis que enfrenta el país andino

La Secretaría de Relaciones Exteriores de México emitió un comunicado en el que anunciaba que el Gobierno había instruido a Monroy a regresar al país para “resguardar su seguridad e integridad física”.

Por su parte el canciller mexicano calificó la decisión como “infundada y reprobable” y dijo, en un mensaje de su cuenta de Twitter , que la conducta del diplomático “ha estado apegada a derecho y al principio de no intervención”. Ebrard descartó cambios en la posición de México ante la crisis de Perú.

Las relaciones entre México y Perú se han tensado en los últimos días tras las declaraciones que ha realizado López Obrador en apoyo al presidente destituido y detenido a inicios de diciembre. A Castillo se le investiga en Perú por los delitos de rebelión, conspiración, abuso de autoridad y grave perturbación de la tranquilidad pública.





---

Este artículo forma parte del esfuerzo de verificación de datos de The Associated Press para combatir la desinformación que se comparte en línea, e incluye una colaboración con Facebook para identificar y reducir la circulación de noticias falsas que circulan en esta red social.

Aquí encontrarás más información sobre el programa de verificación de datos de Facebook: https://www.facebook.com/help/1952307158131536