Rosalía no llamó al voto por Morena en su concierto en Ciudad de México

LA AFIRMACIÓN: Al finalizar su concierto en el Zócalo, la cantante Rosalía llamó al voto masivo por el partido oficialista Morena en 2024. “No permitamos que regrese el régimen de privilegios y saqueo”, dijo.

VERIFICACIÓN AP: Falso. En su presentación del viernes pasado en la Ciudad de México, la cantante no pronunció ningún llamado al voto ni hizo comentarios sobre la política del país, comprobó The Associated Press. La cuenta que difundió primero el mensaje en Twitter se identifica como parodia.

LOS HECHOS: La cantante española Rosalía culminó su gira “Motomami World Tour” el viernes ante un Zócalo repleto para su concierto gratuito en la principal plaza de México, reportó AP.

Luego de su concierto, usuarios de redes sociales compartieron una publicación en la que se afirma que Rosalía expresó su apoyo al partido oficialista Morena, agrupación de la que forma parte la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, quien busca la presidencia en 2024.

“IMPRESIONANTE. Al finalizar su concierto en el Zócalo, Rosalía llamó al voto masivo por Morena en 2024. ‘No permitamos que regrese el régimen de privilegios y saqueo’, expresó la cantante española conmovida”, dice un mensaje de Twitter, que acumula 23.000 interacciones.

Varias personas en Facebook y Twitter tomaron este mensaje como real y acusaron a las autoridades de usar recursos públicos para promover a un partido político en el contexto de las próximas elecciones.

“¿Ayúdenme, ustedes piensan que a Rosalía (que no es mexicana) se le ocurrió ‘solita’ pedir por el voto masivo de MORENA? ¿Será que lo hizo gratis?”, señaló una persona en Twitter, citando la publicación.

Sin embargo, esta información es falsa. AP acudió al evento y no registró la declaración que se le atribuye a la cantante. Entre sus canciones, Rosalía agradeció a los asistentes e hizo menciones sobre la cultura mexicana, pero no algún postulado político.

Videos subidos por asistentes del concierto a YouTube tampoco muestran algún momento en que haya llamado al voto, como dice la publicación.

“México, mira que esta plaza ya era bonita, pero con todos vosotros aquí ya me terminó de enamorar, porque realmente esta ciudad es preciosa. Muchas gracias de corazón, estoy feliz de cantaros”, dijo al comienzo del concierto que duró alrededor de una hora.

Posteriormente, añadió: “Vi que estabais con muchas ganas, gracias por acampar aquí. Así que para todos vosotros y todos los que estáis en las calles, por todas las calles que sé que está bien lleno, que no los veo pero os siento, esta es para vosotros”.

AP encontró que la primera publicación con el mensaje de la supuesta declaración de Rosalía proviene de una cuenta que se identifica como parodia. En un mensaje posterior, agregó: “Twitter es un lugar donde la gente se informa y también donde gente decide desinformar para fines que les conviene, sin duda mi intención nunca ha sido malamente desinformar porque no soy una persona con la capacidad o intención”.

Previo al evento en la Ciudad de México, AP desmintió varias publicaciones con desinformación sobre la presentación de Rosalía.

---

