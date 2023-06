Senadora mexicana de oposición no tuiteó insultos contra sureños

LA AFIRMACIÓN: La senadora opositora mexicana Lilly Téllez dijo en un tuit del 24 de febrero que el empresario estadounidense, Elon Musk, no invierte en el sur de México porque los habitantes de esa región son “indios” flojos.



VERIFICACIÓN AP: Falso. The Associated Press no encontró ninguna evidencia de que la senadora haya tuiteado algo así. Además, la legisladora dijo a AP que no es verdad que haya publicado un tuit como ese.

LOS HECHOS: En semanas recientes Téllez ha declarado que buscará ser la candidata de la oposición a la presidencia de México en los comicios de 2024.

Téllez también ha sido considerada por analistas políticos como una de las aspirantes más populares entre la oposición para competir en las elecciones contra el oficialista Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

Una publicación que circula en Twitter muestra la imagen del tuit apócrifo de Téllez en el que supuestamente insultó a los mexicanos del sur de país.

El tuit falso muestra un texto en el que Téllez supuestamente declaró que Musk, CEO de Tesla, no invierte en el sur de México porque los “indios son huevones, ignorantes e inútiles”.

“Además que no son bonitos, son cabezones, prietos y ni tienen barba tipo europea. En el norte en cambio ya mejoramos la raza y somos más los blancos y güeros. Ahí sí conviene”, dice el texto del tuit apócrifo.

El tuit falso ha sido compartido por usuarios afines al presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, fundador de Morena.

Téllez, antigua aliada de López Obrador, se ha convertido en una de las principales críticas del gobierno.

AP no encontró ninguna evidencia en las publicaciones en Twitter de la senadora ni en la herramienta digital Wayback Machine, que compila registros de sitios web aún después de que fueron eliminados, de que Téllez haya publicado algo así.

Tampoco existen registros periodísticos de que la legisladora haya difundido un tuit como ese.

Además, Téllez dijo a AP en un correo electrónico que no es verdad que haya difundido ese tuit.

Históricamente, los estados del sur de México han sufrido de mayores niveles de pobreza y marginación en comparación con los del norte.

Musk anunció en marzo la construcción de una nueva planta de Tesla en Nuevo León, al norte del país, que implicará una inversión de más de 6.000 millones de dólares.

Inicialmente existió una pugna entre los gobiernos de distintos estados del país para atraer la inversión de Tesla a sus territorios.

Aunque inicialmente López Obrador dijo que Musk debía llevar su proyecto a estados del sur, posteriormente apoyó el plan del empresario de construir su planta en Nuevo León.

