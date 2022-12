Autoridad electoral no canceló candidatura de política mexicana

LA AFIRMACIÓN: El Instituto Nacional Electoral (INE) en México canceló la candidatura a la presidencia de Claudia Sheinbaum, actual alcaldesa de la Ciudad de México.



VERIFICACIÓN AP: Falso. El INE no ha emitido ninguna resolución para cancelar la candidatura de Sheinbaum, ya que el proceso para oficializar candidatos rumbo al 2024 aún no ha iniciado, dijo a The Associated Press una vocera del organismo electoral.

LOS HECHOS: Una publicación que circula en Twitter dice erróneamente que el INE canceló la candidatura presidencial de Sheinbaum rumbo al 2024.

Ésta agrega falsamente que la supuesta medida del INE fue tomada porque Sheinbaum habría incurrido en violaciones a las reglas electorales.

Usuarios comentaron en la publicación comentarios críticos hacia Sheinbaum y al partido oficialista Movimiento Regeneración Nacional (Morena), del que forma parte.

Pero no es verdad que el INE haya anulado la candidatura presidencial de Sheinbaum porque, en primer lugar, el proceso para oficializar las candidaturas rumbo a las elecciones del 2024 no ha iniciado, dijo a AP Karla Garduño, vocera del INE.

“Eso es totalmente falso, en primer lugar no podemos anular una candidatura que no existe”, dijo Garduño.

El funcionario dijo que además el organismo electoral actualmente está en un receso por lo que no ha emitido ningún tipo de resolución como ésa.

A finales de noviembre, Sheinbaum dijo en un evento público en la Ciudad de México que sí buscará competir por la presidencia de México en las elecciones de 2024.

Sin embargo, las leyes electorales en México establecen que, para oficializar una candidatura a algún cargo público, los partidos deben iniciar procesos internos para definir a sus abanderados.

Políticos de oposición recientemente acusaron a Sheinbaum de haber incurrido en actos anticipados de campaña por haber permitido la promoción de su imagen a través de la colocación de lonas y pintas de bardas en distintos sitios con mensajes alusivos a ella.

Los críticos de Sheinbaum también señalaron que la campaña para promover a la alcaldesa también incluyó mensajes en redes sociales para impulsarla rumbo al 2024.

Tras las denuncias, el INE emitió una resolución el 2 de diciembre en la cual ordenó a Sheinbaum deslindarse de las campañas que promueven su imagen y pedir a sus simpatizantes abstenerse de promoverla con fines electorales.

Ante la resolución, Sheinbaum hizo el llamado a sus seguidores para que se abstengan de promoverla con fines electorales para evitar enfrentar sanciones por parte del INE.

