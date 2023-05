Click to copy

Lopez Obrador no logró frenar la migración con programas de bienestar

LA AFIRMACIÓN: El sueño americano ha terminado, el presidente Andrés Manuel López Obrador frenó totalmente la migración.

VERIFICACIÓN AP: Falso. La publicación no muestra evidencia que pruebe dicha afirmación y usa como prueba el fragmento de una conferencia del mandatario mexicano en donde no dijo eso.

LOS HECHOS: En un encuentro con medios que el presidente mexicano sostuvo el pasado 5 de mayo habló de las alternativas que el gobierno estadounidense ofrece a los migrantes para ir a trabajar legalmente a su país. Después relató una anécdota de un individuo que le contó a otro que se regresaran a México porque ya estaban dando pensiones y había trabajo.

Sin embargo, tras revisar la conferencia de prensa en su totalidad, The Associated Press confirmó que López Obrador no dijo que había frenado la migración o que el sueño americano había acabado.

Una publicación compartida en Facebook señala falsamente que López Obrador frenó la migración.

“KARMA TOTAL! FRACASÓ EL SUEÑO AMERICANO, LOGRA AMLO FRENO TOTAL A MIGRACIÓN, BIDEN QUEDÓ MUDO”, dice un mensaje que acompaña un video cuya portada se leen las frases: “Se acabó el sueño americano. ‘Estados Unidos ya no es el paraíso’. Migrantes quieren quedarse”. De fondo aparecen fotos de López Obrador y del presidente estadounidense Joe Biden.

En el video un conductor asegura erróneamente: “Sí hay migrantes que van rumbo a los Estados Unidos, pero hay una realidad en México, ya no se está migrando hacia allá. Somos un país de tránsito pero los mexicanos no se están yendo a los Estados Unidos”. Como prueba el hombre presenta el fragmento de una conferencia de prensa de López Obrador.

“Hace unos días me contaron que en San Francisco un paisano que tiene su taquería estaba platicando con otro paisano y le dice: ’Oye, vámonos ya de regreso a México. Qué sueño americano ni que nada, ahora es el sueño mexicano, ahora es el sueño mexicano... ya están dando pensiones para los adultos mayores y hay trabajo, ¡vámonos!’, en una plática así”, relató el mandatario.

Más allá de la anécdota López Obrador no afirmó que había frenado la migración. Minutos más tarde sólo agregó que su gobierno no creía que el flujo migratorio fuera a aumentar “porque se está abriendo una opción, una alternativa”, señaló.

Por último, tampoco es verdad que los mexicanos ya no estén migrando a Estados Unidos.

De acuerdo con cifras de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza en 2022 se registraron 808.339 detenciones de ciudadanos mexicanos que intentaron ingresar a territorio estadounidense.

En lo que va del año fiscal 2023 -de octubre 2022 a marzo de 2023, la Oficina de Aduanas ha detenido a 382.l092 ciudadanos mexicanos. En el mismo periodo de 2022, la cifra había sido de 347.693 mexicanos detenidos.

