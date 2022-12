Click to copy

Video no muestra riña ocurrida en calles de Chile

LA AFIRMACIÓN: Un video muestra una riña callejera ocurrida en noviembre en Chile.



VERIFICACIÓN AP: Falso. La grabación corresponde a una riña ocurrida en noviembre en Santo Domingo, República Dominicana.

LOS HECHOS: Un video que circula en Twitter incluye la grabación de una discusión en República Dominicana para decir erróneamente que se trata de una riña ocurrida en Chile en noviembre.

“El Chile de 2022, sueño de mentes enfermas hecho realidad”, dice la publicación con la afirmación falsa.

Usuarios comentaron en la publicación como si la riña en realidad hubiese ocurrido en Chile.

Pero al hacer reversiones de fotogramas del video en Google, The Associated Press corroboró que la grabación en realidad corresponde a un pleito en la calles de Santo Domingo, no en Chile.

Medios de comunicación locales difundieron el video para reportar sobre el pleito en las calles de la capital dominicana.

Por ejemplo, el noticiero de la televisora local AN7 Noticias difundió el video el 17 de noviembre para informar que la grabación muestra a un ciudadano dominicano peleando con un migrante haitiano.

El reporte de AN7 Noticias agrega que el conflicto ocurrió en un sitio conocido como “Mercado Nuevo de la Duarte” en Santo Domingo.

Además, al observar características del entorno en el video, AP también corroboró que uno de los negocios que aparecen en el video despliega un número telefónico con el código de marcación “809” que corresponde al país caribeño.

AP intentó contactar al número que aparece en la fachada del negocio, pero no obtuvo respuesta.

