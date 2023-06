Click to copy

Putin no declaró fin de la guerra por “fuga” en planta nuclear

LA AFIRMACIÓN: El presidente ruso, Vladimir Putin, declaró el fin de la guerra con Ucrania por una “fuga” en la planta nuclear de Zaporiyia, en el sur de Ucrania.

VERIFICACIÓN AP: Falso. Putin no ha declarado el fin de la guerra ni se ha registrado una “fuga” en la planta nuclear.

LOS HECHOS: Poco después de la invasión de Rusia a Ucrania el 24 de febrero de 2022, fuerzas rusas tomaron el control de la planta nuclear de Zaporiyia, la más grande de Europa.

Tras la toma de la planta, la Agencia Internacional de Energía Atómica (IAEA, por sus siglas en inglés), entidad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), señaló que una reducción en el personal “comprometía seriamente” uno de los factores fundamentales de la seguridad nuclear.

Desde que las fuerzas rusas tomaron la central, la IAEA ha desplegado personal para supervisar la seguridad de la planta que ahora opera bajo el control de la agencia rusa de energía nuclear, Rosatom, reportó The Associated Press.

Pese a que las fuerzas rusas tomaron la planta, personal ucraniano se ha hecho cargo de las operaciones técnicas del sitio.

Luego de la invasión, en las redes sociales han circulado afirmaciones erróneas en torno al conflicto bélico.

Por ejemplo, un video que circula en Facebook dice erróneamente que Putin declaró el fin de la guerra tras una “fuga” en la central nuclear de Zaporiyia, una de las 10 plantas más grandes del mundo.

Usuarios comentaron en el video como si el hecho realmente hubiese ocurrido.

Pero no existe ninguna evidencia de que Putin haya declarado el fin de la guerra ni de que se haya registrado una fuga nuclear en la planta ucraniana.

The Associated Press no encontró ningún indicio en los comunicados de la IAEA, de Rosatom ni de Energoatom, la agencia de energía nuclear de Ucrania, de que algo así haya ocurrido.

El video tampoco provee ninguna evidencia de que Putin haya declarado el fin de la guerra ni del supuesto incidente nuclear. En éste aparecen distintas imágenes, como la de los ataques de Rusia al inicio de la guerra en Kiev, Ucrania.

Pero ninguna de las imágenes muestra el supuesto incidente en la planta nuclear en el sur ucraniano.

Tampoco existen registros periodísticos de que haya ocurrido un episodio de esa naturaleza en la planta como el mencionado en la publicación.

Además, luego de que Rusia informó este martes que sufrió ataques con drones en Moscú, Putin informó que continuará su ofensiva contra Ucrania.

El gobierno ucraniano informó por su parte este martes de las acciones que ha emprendido para defender su territorio. También en un mensaje a la nación el 29 de mayo, el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy dijo que su administración continuará respondiendo a las agresiones rusas.

Al momento de la publicación de este artículo, ni la IAEA, ni Rosatom ni Energoatom respondieron a solicitudes de AP sobre la afirmación errónea que circula.

