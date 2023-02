Click to copy

Canciller italiano no habló sobre Biden en entrevista

LA AFIRMACIÓN: El ministro de relaciones exteriores de Italia, Antonio Tajani, “puso en su sitio” al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, en una entrevista reciente.



VERIFICACIÓN AP: Falso. The Associated Press revisó la entrevista en la que supuestamente el canciller se refirió a Biden, pero no encontró ninguna mención sobre el mandatario estadounidense.

LOS HECHOS: Un video compartido en Facebook afirma erróneamente en su portada “¡Un canciller italiano puso en su sitio a Biden!”. El texto que acompaña la publicación señala: “Líderes europeos no se le quedan callados a Biden”.

En la grabación se menciona que las declaraciones de Tajani se dieron en una entrevista que el funcionario sostuvo con el periódico italiano La Stampa y que fue publicada el pasado 25 de enero.

“El ministro de relaciones exteriores de Italia Antonio Tajani en un inesperado arranque de sinceridad ha reconocido que Europa carece de líderes fuertes que le permitan progresar en la arena global a la vez que denunció el egoísmo de los miembros del bloque europeo”, dice una voz en off.

Después se asegura que Tajani denunció que “Europa no tiene una verdadera política exterior” y que considera que actualmente el continente europeo es débil, lo cual es un problema que persiste desde 1954, “cuando se sentaron las bases de la Unión económica europea bajo los auspicios de Estados Unidos”.

Casi al final de la grabación se escucha la frase: “Tajani le recordó a Biden que no debe dormirse en sus laureles”, pero esto no es real.

La AP revisó la entrevista en su totalidad y no encontró mensajes dirigidos al mandatario estadounidense. De hecho, ni si quiera se le menciona.

En el video tampoco se muestra a Tajani dirigiéndose a Biden. Sólo se parafrasean algunas de las respuestas que el italiano dio en la entrevista.

La entrevista publicada en La Stampa trató principalmente, en la guerra entre Rusia y Ucrania, el apoyo que Italia le dará a este último país, Kosovo y Egipto entre otros temas.

En un momento dado se le pregunta a Tajani si considera que Europa es demasiado débil. A lo que el responde: “Europa no tiene una verdadera política exterior o de defensa. Siempre vamos detrás de los americanos. Las fuerzas de defensa también hacen política exterior. Llegamos tarde, llevamos hablando de ello desde 1954”.

Posteriormente, se le cuestiona si faltan líderes en Europa y él contesta: “Hay demasiados celos, demasiados liderazgos. Necesitamos líderes europeos, hay muchos líderes nacionales. Europa sirve al mundo. Incluso Alemania, el país más fuerte, no logra imponerse. Falta una Merkel”.

El 25 de enero Estados Unidos y Alemania acordaron enviar tanques modernos a Ucrania con los vehículos Bradley y Marder prometidos antes, una decisión que provocó críticas no sólo del Kremlin sino también de Hungría, que es miembro de la OTAN y la Unión Europea.

El primer ministro húngaro, Viktor Orban, advirtió el viernes que los países occidentales que envían armas y dinero a Ucrania han “derivado” a convertirse en participantes activos del conflicto. Orban se ha negado a enviar armas a la vecina Ucrania y ha tratado de bloquear los fondos de la UE asignados a la ayuda militar, reportó AP.

