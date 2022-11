Click to copy

Animales girando en círculos no son señal de que se aproxima una catástrofe

LA AFIRMACIÓN: Un video muestra a decenas de animales caminando en círculos. Esto es un aviso de que algo malo va a suceder.



VERIFICACIÓN AP: Falso. Los movimientos constantes y repetitivos como los que se aprecian en la grabación son conocidos como estereotipia y no tienen una función obvia. El comportamiento anormal puede ser señal de estrés provocado por el confinamiento de acuerdo con fuentes expertas consultadas por The Associated Press.

LOS HECHOS: Recientemente en redes sociales se han viralizado fotografías y videos de animales caminando en círculos para afirmar, sin mostrar ningún tipo de evidencia, que el comportamiento es señal de que algo malo está por ocurrir en el mundo.

Una publicación compartida en Twitter muestra a un video en donde se ve a decenas de animales caminando en círculos. El texto que acompaña el video dice: “¿Porque en círculos? Nuestros animalitos están avisando, y no prestamos atención a lo que viene...”.

Algunos usuarios de redes aseguran que se trata de ovejas y otros que se trata de ciervos.

Estos últimos están en lo correcto, pues tras realizar una búsqueda inversa de imágenes la AP encontró el mismo video con una mayor nitidez y en este se alcanzan a apreciar las cornamentas de algunos de los ciervos.

Por otro lado, el comportamiento de estos animales, según expertos, en realidad indica falta de bienestar o estrés.

Lázaro Guevara, investigador en el departamento de zoología del Instituto de Biología de la Universidad Nacional de México, explicó a AP vía correo electrónico que eso es incorrecto y que los movimientos en círculo podrían estar relacionados con la vida que llevan algunos mamíferos (tanto ovejas como ciervos), es decir, de confinamiento prolongado.

“Estos movimientos constantes y repetitivos se conocen como estereotipia, y algo importante de resaltar es que no tienen una función obvia”, señaló Guevara. “El comportamiento anormal puede ser una señal de estrés por el confinamiento, algo que podemos ver muy comúnmente en animales salvajes que han estado tiempos largos en zoológicos como osos, leones, jaguares, etcétera”.

El Centro de Educación sobre Bienestar de Animales de Zoológico (ZAWEC, por sus siglas en inglés) señala que las estereotipias son uno de los indicadores de falta de bienestar más utilizados y que la motivación es compleja. “Tanto el estrés como la imposibilidad de llevar a cabo algunas conductas importantes para la especie contribuirían al desarrollo de estereotipias”, dice la web del ZAWEC.

El ZAWEC detalla que las estereotipias se han definido de dos maneras: “Conductas repetitivas, invariables y sin función inmediata aparente” y “Conductas repetitivas causadas por los intentos repetidos de adaptarse al ambiente o por una disfunción del sistema nervioso central”.

Ambas definiciones coinciden en que las estereotipias son conductas repetitivas.

Guevara agregó que es importante recordar que las ovejas suelen “trabajar” como rebaño, “así que, si uno o algunos pocos individuos hacen algo, el resto podría unirse a la acción para generar un comportamiento colectivo”, dijo el especialista. “Con respecto a la creencia que este tipo de comportamiento podría indicarnos un suceso catastrófico por ocurrir, simplemente puedo decir que eso sería incorrecto”.

En el caso de los ciervos, éstos también trabajan en manada y también suelen estar en cautiverio por lo que también pueden llegar a generar comportamientos en conjunto.

