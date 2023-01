Click to copy

No se ha demostrado que plagio del que se acusa a ministra mexicana es montaje

LA AFIRMACIÓN: El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador demostró que el supuesto plagio de una tesis de licenciatura del que se acusa a la ministra de la Suprema Corte mexicana Yasmín Esquivel fue un montaje del periodista Carlos Loret de Mola.



VERIFICACIÓN AP: Falso. Tanto el presidente mexicano como la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), institución que avaló la tesis de Esquivel, señalaron que sí existió un plagio. El presidente instruyó a la UNAM a investigar si la ministra había plagiado o había sido plagiada y la universidad sigue investigando el caso.

LOS HECHOS: El 21 de diciembre se dio a conocer que Esquivel había sido acusada de haber plagiado su tesis de licenciatura de Derecho, presentada en 1987.

A través del medio de comunicación Latinus, encabezado por Loret de Mola, Guillermo Sheridan, investigador del Centro de Estudios Literarios de la UNAM, afirmó que el trabajo de la magistrada es la copia de una tesis publicada por Edgar Ulises Báez en 1986.

La ministra negó las acusaciones a pesar de que los textos en cuestión son idénticos y aseguró que ella no plagió la tesis presentada en 1986 por Báez, sino que fue la suya, la presentada en 1987, la plagiada. Señaló que ella ya estaba escribiéndola desde 1985.

López Obrador apoyó la versión de Esquivel e instruyó a la UNAM a investigar el caso en su conferencia de prensa del 26 de diciembre.

“Es una copia, de eso no hay duda, lo que hay que ver es quién copió a quién, quién plagió a quién, y hacer la investigación. Y es muy bueno esto, muy sano, hay que purificar la vida pública”, dijo el mandatario. “Lo mejor es que la UNAM dictamine, les corresponde a ellos, y que lo haga pronto”.

En un comunicado del 31 de diciembre, el rector, Enrique Graue Wiechers, dijo que existe un alto nivel de coincidencias, superior al 90 por ciento, por lo que “resulta evidente la existencia de un plagio”. El documento señala que la institución resolverá el presunto plagio de la tesis de la ministra después de la elección del presidente de la Suprema Corte.

Esquivel fue uno de los cinco ministros que se postularon para presidir la Suprema Corte. Sin embargo, tras realizar la votación el pasado 2 de enero quedó fuera de la contienda y la ministra Norma Lucía Piña se convirtió en la primera presidenta del máximo tribunal de justicia del país.

A raíz de esto una publicación compartida en Facebook señaló que se había descubierto que las acusaciones contra Esquivel eran un montaje. “AMLO ¡TUMBA A LORET DE MOLA! SE CAE MONTAJE CONTRA MINISTRA DE LA SUPREMA CORTE ¡AHORA MISMO!”.

El texto acompaña un video en el que aparece una leyenda que dice: “Acaba de pasar se cae montaje de Loret”. En la portada del video aparecen fotografías de Loret de Mola, de López Obrador y de la ministra Esquivel.

Pero el conductor que aparece en la grabación no muestra ninguna evidencia que pruebe que el caso de Esquivel haya sido un montaje o que López Obrador lo haya asegurado. El único que lo menciona es él. De hecho, el presidente ya ha señalado que sí hubo una situación de plagio.

En el video solo se comparten opiniones y un fragmento de la conferencia de prensa del 2 de enero en la que el mandatario mexicano habla de los candidatos a presidente de la Suprema Corte, pero no dice nunca que es un montaje, solo critica a los periodistas y columnistas que dijeron que la ministra Esquivel era su candidata para ocupar el cargo.

Hasta el 4 de enero, The Associated Press no encontró reportes oficiales o mediáticos recientes que confirmen que el presidente mexicano u otra autoridad hayan afirmado que la acusación de plagio en contra de Esquivel fuera un montaje.

