Biden no lanzó una medida para contener precio de gasolina recientemente

LA AFIRMACIÓN: El 17 de enero el presidente estadounidense Joe Biden lanzó una medida urgente para contener el precio de la gasolina en Estados Unidos.



VERIFICACIÓN AP: Falso. La publicación hace referencia a un anuncio que tuvo lugar hace tres meses.

LOS HECHOS: Una publicación compartida en Facebook señala incorrectamente: “Últimas noticias EEUU ¡BIDEN LANZA MEDIDA URGENTE! Arremete contra Putin”.

El mensaje acompaña un video que incluye una conferencia de prensa en la que se escucha a Biden señalando que debido a la invasión del presidente ruso Vladimir Putin a Ucrania el precio de la gasolina y el petróleo aumentaron dramáticamente.

El mandatario detalla que gracias a una serie de medidas el precio de la gasolina cayó 30% desde el verano y que los precios han seguido bajando. Biden señala que sigue haciendo todo lo que está en sus manos para reducir el precio del combustible y a continuación anuncia tres medidas que su administración ejecutará para lograrlo.

Pero tras realizar una reversión de imágenes, The Associated Press encontró que el video de la conferencia de prensa del presidente no es reciente y que dicho anuncio en realidad ocurrió el 19 de octubre de 2022.

Ese día Biden anunció la liberación de 15 millones de barriles de petróleo de la reserva estratégica como parte de una respuesta a los recientes recortes de producción dados a conocer por los países que integran la alianza OPEP.

También dejó abierta la posibilidad a nuevas liberaciones de crudo en los próximos meses y anunció que el gobierno federal reabastecería la reserva estratégica una vez que los precios del crudo alcancen o estén por debajo del rango de 67 a 72 dólares por barril.

Por último, Biden reiteró sus críticas a las ganancias que han obtenido las compañías petroleras, repitiendo una apuesta que hizo hace unos meses acerca de que la percepción pública les resulte más importante a estas compañías que el enfoque de sus accionistas en las ganancias.

“En el segundo trimestre de este año, las ganancias en seis de las mayores empresas petroleras que cotizan en bolsa fueron de más de 70.000 millones”, dijo el presidente en la conferencia. “Hasta ahora las compañías petroleras estadounidenses están utilizando esa ganancia inesperada para recomprar sus propias acciones, pasando ese dinero a sus accionistas, no a los consumidores”.

La medida anunciada en ese entonces representó la continuación de un giro de 180 grados por parte de Biden, quien ha intentado distanciar a Estados Unidos de los combustibles fósiles para identificar fuentes adicionales de energía para satisfacer el suministro nacional y global como resultado de las interrupciones derivadas de la invasión rusa a Ucrania y de los recortes de producción que dio a conocer el cártel petrolero liderado por Arabia Saudí.

El 12 de enero el presidente habló sobre la economía y los esfuerzos de su administración para combatir la inflación y dijo que, aunque la inflación es alta en las principales economías del mundo, en Estados Unidos está bajando mes tras mes y que la gran razón es la caída de los precios de la gasolina.

“Mi administración tomó medidas para llevar más petróleo al mercado y bajar los precios. Ahora, la gasolina ha bajado más de 1,70 dólares desde su punto máximo”, afirmó Biden. “Y eso se suma a una familia -una familia típica con dos vehículos- un ahorro de 180 dólares por mes, cada mes, que permanece en sus bolsillos en lugar de gastarse en la bomba”.

