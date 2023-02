Click to copy

No se ha destituido a presidenta de Perú

LA AFIRMACIÓN: La presidenta peruana Dina Boluarte fue destituida.



VERIFICACIÓN AP: Falso. No hay reportes oficiales ni mediáticos que confirmen dicha afirmación.

LOS HECHOS: Una publicación compartida en Facebook la noche del 20 de febrero asegura falsamente “CAE LA USURPADORA DE PERÚ! INSULTA A AMLO (el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador) EN CADENA NACIONAL ¡PERUANOS SE REVELAN! SE PUSO GALLITA”, dice una publicación que está acompañada de un video.

Pero hasta el 22 de febrero, ninguna fuente oficial o mediática ha reportado que Boluarte haya sido destituida. Además, la mandataria ha tenido diversas apariciones en público desde el día lunes hasta este miércoles.

A fines de noviembre de 2022 López Obrador anunció que viajaría a Lima, Perú, el 14 de diciembre para entregar la presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico, conformada por Perú, Chile, Colombia y México, a su homólogo peruano. Sin embargo, tras la destitución de Pedro Castillo, el mandatario canceló el viaje.

El pasado 15 de febrero la mandataria peruana denunció que el presidente mexicano no quiere entregar la presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico y aseguró que, al apoyar a Castillo, expresidente destituido y detenido el 7 diciembre de 2022, perjudica a los demás países.

“En enero de este año Perú debió recibir la presidencia pro tempore. Sin embargo, por esa situación política del presidente del norte, de México, hasta ahora está perjudicando a los pueblos que comprenden la Alianza del Pacífico, porque simplemente por seguir apoyando al expresidente que dio el golpe ... no nos quiere entregar la presidencia pro tempore”, afirmó Boluarte.

Ante esto López Obrador respondió en conferencia de prensa que su gobierno está buscando entregar la presidencia, pero que consultará con los países del Grupo del Río si la entrega a Perú, pues considera que el gobierno actual de dicha nación es “espurio”.

“Es gravísimo lo que sucedió en Perú, o sea, la destitución de un presidente, lo meten a la cárcel, no hay fundamentos legales, no respetan la voluntad del pueblo y lo que hay en el fondo es una actitud clasista, racista”, dijo López Obrador. “Le voy a dar instrucciones al secretario de Relaciones Exteriores que les notifique a los miembros del Grupo de Río qué hacemos, porque yo no quiero entregarle a un gobierno que considero espurio. Que decidan los miembros del Grupo de Río”.

El Grupo de Río al que se refiere el el mandatario mexicano es un mecanismo permanente de consulta y concertación política y está conformado por Argentina, Belice, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Guyana, Haití Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República, Dominicana Surinam, Uruguay y Venezuela.

AP revisó los registros de la presidencia de Perú en redes sociales y confirmó que Boluarte asistió a distintos eventos públicos y privados desde que se hizo la publicación.

Por ejemplo, el 20 de febrero la presidencia de Perú informó que Boluarte sostuvo reuniones con distintas instituciones políticas y con la Asociación de la Pequeña Empresa, PYME Perú, además de líderes de gremios de pequeñas empresas en diversos rubros.

El 21 de febrero el gobierno informó en Twitter que Boluarte participó en la primera incineración de droga decomisada en 2023 y también en un encuentro con los jefes de las Oficinas Consulares.

