Click to copy

Click to copy

Mensaje de Biden a soldados no es reciente

LA AFIRMACIÓN: En un mensaje de última hora el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo a soldados de su país: “Debemos derrotar al enemigo”.



VERIFICACIÓN AP: Falso. La publicación hace referencia al discurso que Biden pronunció el 30 de mayo de 2022 durante el 154º Día Nacional de los Caídos.

LOS HECHOS: Una publicación compartida en Facebook señala que recientemente el mandatario estadounidense hizo una petición a los soldados de su país.

“Últimas noticias EEUU ¡DEBEMOS DERROTAR AL ENEMIGO! Biden mensaje a sus soldados”, dice un texto que acompaña a un video.

En la grabación se asegura incorrectamente: “En las últimas horas el presidente Joe Biden ha rendido homenaje a las fuerzas militares estadounidenses. Escuchemos qué es lo que dijo toda vez que estamos en un contexto bélico donde incluso algunos expertos señalan que en cualquier momento podría desembocar una confrontación armada directa entre Rusia y la OTAN”.

Sin embargo, tras realizar una reversión de imágenes The Associated Press encontró que el video no es reciente, pues fue publicado originalmente el 30 de mayo de 2022. Las imágenes que muestra fueron capturadas ese día en el Cementerio Nacional de Arlington durante una ceremonia para conmemorar el Día de los Caídos en Guerra.

En su discurso, que está disponible en la web de la Casa Blanca, el mandatario estadounidense mencionó batallas icónicas de la historia mientras imploraba a los estadounidenses estar por encima de las divisiones que afectan la unión y también llamó a la ciudadanía a rendir tributo a los héroes caídos mediante la remembranza de su lucha por los ideales de la nación.

En ese entonces, el mandatario centró gran parte de su discurso en la importancia de la democracia, afirmando que ésta prospera cuando sus ciudadanos pueden votar, cuando se respeta la libertad de prensa y cuando todos gozan de igualdad de derechos, según la información de AP.

Sobre Rusia Biden dijo que dicho país “está librando una vez más una guerra de agresión para acabar con la libertad, la democracia, la cultura y la identidad de la vecina Ucrania”.

Posteriormente señaló que la lucha de este último país formaba parte de una más grande “entre la democracia y la autocracia, entre la libertad y la represión, entre los apetitos y la ambición de unos pocos que siempre buscan dominar la vida y las libertades de muchos”.

“Cada generación tiene que derrotar a los enemigos mortales de la democracia. Y en cada generación nacen héroes dispuestos a derramar su sangre por lo que ellos y nosotros apreciamos”, expresó el mandatario.

---

Este artículo forma parte del esfuerzo de verificación de datos de The Associated Press para combatir la desinformación que se comparte en línea, e incluye una colaboración con Facebook para identificar y reducir la circulación de noticias falsas que circulan en esta red social.

Aquí encontrarás más información sobre el programa de verificación de datos de Facebook: https://www.facebook.com/help/1952307158131536