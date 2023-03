Publicación sobre personas trans y gestación en el intestino es desinformación

Click to copy

LA AFIRMACIÓN: El catedrático de medicina trans Alfredo Arapiles sostiene que se puede implantar con éxito un óvulo fecundado en el intestino grueso de una persona trans para que continúe su desarrollo.

VERIFICACIÓN AP: Falso. La publicación proviene de una cuenta troll, utiliza una imagen del político estoniano Rain Epler y no hay registro de un médico con el nombre de Alfredo Arapiles. Siobhan Guerrero, activista por los derechos de las personas trans e investigadora de la UNAM, confirmó a The Associated Press que la información es falsa e indicó que el mensaje se creó para ridiculizar a la población trans.

LOS HECHOS: Una publicación que circula en redes sociales afirma que un supueso “catedrático de medicina transexual” llamado Alfredo Arapiles dijo que se puede implantar un óvulo fecundado en el intestino grueso de una persona trans para que así pueda gestarlo.

Usuarios de redes sociales utilizaron esta publicación para burlase de personas transgénero y defensoras de derechos humanos, a quienes acusan erróneamente de querer implementar esta práctica. Otras personas expresaron sus dudas por las implicaciones biológicas de ésta.

“¿Hasta dónde puede llegar la locura de esta gente tratando de destruir a la mujer y maternidad,lo humano la semilla? ¿Eso es feminismo?”, dijo una persona en Twitter. “La izquierda progresista, en su delirio demencial, confunde el intestino grueso con un útero”, indicó otra cuenta.

Sin embargo, el tuit contiene información falsa. AP no encontró registro de médico alguno con el nombre de Alfredo Arapiles y tampoco información de la práctica o propuesta que menciona.

Una búsqueda inversa de la fotografía muestra que en realidad corresponde a Rain Epler, un político miembro del Partido Popular Conservador de Estonia, y que recientemente obtuvo un escaño en el parlamento del país.

Además, esta cuenta ha difundido en días pasados desinformación relacionada con los derechos de las personas transgénero y de asuntos políticos en España.

En entrevista con AP, la especialista Siobhan Guerrero confirmó que la publicación contiene información falsa. “Lo que se afirma en esa publicación es imposible, el intestino no tiene la capacidad de generar un tejido como la placenta y por tanto no sería capaz de albergar un ovocito”.

“No hay ninguna tecnología reproductiva que esté encaminada a investigar siquiera esa posibilidad”, dijo.

La publicación, dijo, “busca ridiculizar y llevar al absurdo a las identidades trans diciendo ‘ustedes no pueden gestar, ustedes no son mujeres’. Está usando el ridículo y el escarnio social para reafirmar la idea de que las identidades están construidas sobre la anatomía”.

