Publicaciones desinforman sobre envío de remesas a México

LA AFIRMACIÓN: El banco estadounidense Wells Fargo bloqueó el envío de remesas al Banco Bienestar, perteneciente al gobierno mexicano, por sospechas de lavado de dinero.

VERIFICACIÓN AP: Falso. El Banco del Bienestar anunció su salida del mercado de remesas, por lo que dejará de recibir transferencias de todos los bancos de Estados Unidos; no fue una decisión de Wells Fargo.

LOS HECHOS: El envío de dinero hacia México mediante las remesas alcanzó en 2022 su máximo histórico, con 58.500 millones de dólares, de acuerdo con información del Banco de México.

En días pasados, usuarios de redes sociales dijeron haber recibido un correo electrónico del banco estadounidense Wells Fargo, en el que avisa de que a partir del próximo 21 de abril no podrán enviar dinero a México mediante el Banco del Bienestar, una institución financiera a cargo del gobierno mexicano.

Algunas personas utilizaron estos mensajes para afirmar que Wells Fargo había tomado esta decisión porque detectó casos de lavado de dinero en las cuentas del Banco del Bienestar.

“Banco Bienestar, vetado para envío de remesas por riesgo de lavado de dinero”, dice una de las publicaciones que se difunde en Facebook.

“Una pata en el pescuezo a las remesas que empiezan a identificar como lavado de dinero a través del lacra banco del bienestar del Mesías de todos los Mexicanos creyentes (sic)“, dice una publicación de Twitter.

Sin embargo, esta información es falsa. El Banco del Bienestar aclaró en un comunicado del 21 de marzo que dejó de recibir formalmente el envío de remesas provenientes de cualquier institución bancaria, remesadora o integradora desde finales del mes pasado.

La razón, explicó, es que el servicio quedó oficialmente a cargo de Financiera para el Bienestar, otro organismo dependiente del gobierno mexicano al que se le encargó reforzar el manejo de remesas en octubre pasado .

“Es falso que Wells Fargo haya decidido dejar de operar su servicio a través de esta institución, ya que fue una decisión tomada por el propio Banco del Bienestar para evitar la duplicidad de funciones con la Financiera para el Bienestar”, indicó en el comunicado.

Según su página web , Banco del Bienestar ofrecía el servicio de recepción de remesas para 38 bancos en Estados Unidos, entre los que se encontraba Wells Fargo.

En respuesta a una consulta de The Associated Press, un vocero de Wells Fargo confirmó que no ofrecerán el envío de remesas hacia el Banco de Bienestar, pero que mantienen el servicio con otros bancos receptores del país.

