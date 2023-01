Click to copy

Putin no está muriendo de cáncer, asegura embajada rusa

LA AFIRMACIÓN: El presidente de Rusia, Vladimir Putin, está muriendo de cáncer.



VERIFICACIÓN AP: Falso. La Embajada de Rusia en México desmintió la información.

LOS HECHOS: El pasado 25 de diciembre, The Associated Press reportó que el presidente de Rusia Wladimir Putin aseguró que Rusia está dispuesto a entablar negociaciones para poner fin a la guerra en Ucrania, a pesar de que las fuerzas rusas seguían cañoneando territorio ucraniano, en un indicio claro de que la paz no es inminente.

En una entrevista a la televisión estatal rusa, de la cual se difundieron algunas partes, Putin declaró que Moscú está “preparado para negociar algunos desenlaces aceptables con todos los participantes de este proceso”.

“No somos nosotros los que nos estamos negando a negociar, son ellos”, aseveró el mandatario.

A raíz de esto algunos medios de comunicación cuestionaron los motivos que lo llevaron a hacer dichas declaraciones y otros retomaron las afirmaciones del analista ruso Valery Solovey, quien anteriormente ha asegurado, sin mostrar evidencia, que Putin tiene problemas de salud y que está muriendo de cáncer.

De acuerdo con los reportes mediáticos, Solovey señala que Putin se mantiene vivo gracias a los cuidados y tratamientos occidentales.

En redes sociales, usuarios han retomado estos reportes mediáticos y los han utilizado para asegurar que Putin quiere acabar la guerra porque su salud ha empeorado últimamente y se han amparado en estas notas como evidencia para asegurar incorrectamente que Putin quiere acabar la guerra porque su salud ha empeorado.

Pero la Embajada de México en Rusia desmintió esta información. “Lamentamos que una publicación periódica tan autorizada como El Universal haya caído al nivel de la prensa amarilla, publicando comentarios inapropiados de expertos dudosos. Un nuevo nivel de periodismo”, dice un tuit publicado por la oficina rusa.

Los comentarios de Putin sobre posibles negociaciones surgieron en momentos en que Rusia continúa sus ataques contra Ucrania.

El mismo 25 de diciembre, las autoridades emitieron dos veces una alerta antiaérea para toda Ucrania y en la tarde cayeron tres misiles en Kramatorsk, en la zona parcialmente ocupada de Donetsk, informaron funcionarios locales, reportó la AP.

