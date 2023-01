Click to copy

Foto no muestra rieles destruidos de Tren Maya en México

LA AFIRMACIÓN: Una imagen muestra las conexiones destruidas de rieles que habían sido recién instalados en las vías del proyecto conocido como Tren Maya, que recorrerá 1.500 kilómetros en cinco estados del sur de México.

VERIFICACIÓN AP: Falso. La foto corresponde a daños ocasionados por el descarrilamiento en febrero de 2022 de un tren en un tramo del proyecto conocido como Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT), que cruza por el estado sureño de Oaxaca.

LOS HECHOS: Los últimos cuatro vagones del proyecto conocido como ferrocarril del Istmo de Tehuantepec se descarrilaron el 19 de febrero de 2022, en el tramo Palomares - Nuevo Progreso, en Oaxaca, lo que ocasionó daños en las vías férreas, de acuerdo con reportes de autoridades del estado.

El tren forma parte del CIIT, que ha sido calificado por el gobierno mexicano como una plataforma ferroviaria y portuaria entre el puerto de Salina Cruz, en Oaxaca y el puerto de Coatzacoalcos, Veracruz.

El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador ha dicho que este proyecto busca competir con el Canal de Panamá en el transporte de productos.

Publicaciones que circulan en Facebook muestran la foto de los daños en las vías férreas en el tramo Palomares - Nuevo Progreso, en el Istmo de Tehuantepec, para decir erróneamente que corresponden a daños ocurridos en el 2023 en el Tren Maya.

El Tren Maya, que aún no ha sido inaugurado, es considerado uno de los proyectos emblemáticos de la administración de López Obrador. Recorrerá unos 1.500 kilómetros por los estados sureños de Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, reportó The Associated Press.

Pero al hacer reversiones de la imagen en Google, AP corroboró que la foto corresponde al accidente ocurrido en el tren del CIIT, no del Tren Maya.

Medios de comunicación mexicanos difundieron la foto en aquel momento para reportar sobre los daños ocasionados por el descarrilamiento de los vagones del tren en Oaxaca. Protección Civil de ese estado reportó que solo se reportaron daños materiales por los hechos.

Desde que inició la construcción del Tren Maya a principios de mayo de 2020, en las redes sociales han circulado múltiples afirmaciones erróneas en torno al proyecto que AP ha verificado.

