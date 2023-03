Biden no defendió a pandilleros salvadoreños que fueron trasladados a mega cárcel

LA AFIRMACIÓN: El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se pronunció en defensa de los 2.000 pandilleros que fueron recientemente trasladados a una mega cárcel en El Salvador.



VERIFICACIÓN AP: Falso. La publicación no muestra ninguna evidencia que pruebe que Biden hizo declaraciones sobre el reciente traslado de prisioneros a la mega cárcel. Hasta el 1 de marzo The Associated Press no encontró registros oficiales o mediáticos que prueben que el mandatario se haya referido al traslado o a las personas privadas de la libertad.

LOS HECHOS: El pasado 24 de febrero, el presidente salvadoreño Nayib Bukele anunció el traslado de los primeros 2.000 pandilleros a la nueva mega cárcel, en la que pretende recluir a 40.000 personas capturadas bajo el régimen de excepción en El Salvador, reportó AP.

“Hoy en la madrugada, en un solo operativo, trasladamos a los primeros 2.000 pandilleros al Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot). Esta será su nueva casa, donde vivirán por décadas, mezclados, sin poder hacerle más daño a la población”, indicó Bukele en Twitter junto a un video que mostraba el ingreso de pandilleros a la prisión.

La información fue retomada por medios de comunicación y también por usuarios de redes sociales. Algunos aplaudieron la medida y otros la criticaron argumentando que el nuevo recinto penitenciario podría atentar contra los derechos humanos de los reclusos y que no se apegaba a los estándares internacionales de la rehabilitación de presos.

Una publicación compartida en Facebook asegura falsamente: “Joe Biden y medios EE.UU salieron a defender a los pandilleros y esto no lo esperaba Nayib Bukele no puede creer esto”.

El texto acompaña un video cuya portada señala: “Nayib Bukele no esperaba de Joe Biden. Medios de EEUU defiende a criminal”.

Pero la publicación no muestra ninguna evidencia que pruebe que esto haya ocurrido. En el video de poco más de ocho minutos, lo único que se menciona es un tuit de Bukele en el que el mandatario criticó al medio Voz de América por referirse a los pandilleros trasladados como “presuntos pandilleros”.

“El medio de comunicación oficial del Gobierno de los Estados Unidos dice que estos asesinos, condenados judicialmente por asesinar a miles de salvadoreños, son ‘presuntos pandilleros’. ¿Por qué defienden pandilleros públicamente? ¿Cuál es su interés en proteger criminales?”, dice un tuit que incluye otra publicación de Voz América en la que se informa sobre el reciente traslado de pandilleros a la nueva cárcel.

Este último dice: “Unos 2.000 presuntos pandilleros fueron trasladados este viernes a la megacárcel recientemente inaugurada por el gobierno de #ElSalvador.

‘Este será su nuevo hogar, donde no podrán hacer más daño a la población’, dijo a través de su cuenta de Twitter el presidente @nayibbukele”.

Más allá de eso, el video solo habla en términos generales de la nueva cárcel y de los beneficios que ésta traerá a la sociedad salvadoreña. No menciona ni muestra evidencia que pruebe que Biden u otro medio “defendió” a los “criminales” trasladados a la nueva prisión.

La cárcel, ubicada a 74 kilómetros de la capital en el municipio Tecoluca, departamento de San Vicente, tiene 33 manzanas de construcción dentro de 236 manzanas aisladas de la ciudad. Está compuesta de pabellones de confinamiento con camarotes metálicos y celdas de castigo, salas de audiencias virtuales y dos módulos para fábricas contra el ocio penitenciario, informó AP.

La prisión ha recibido críticas de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés), Human Right Watch (HRW) y la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) por supuestas violaciones a los derechos humanos y contradicción de estándares internacionales.

La construcción de la mega prisión recibió el respaldo de funcionarios de gobierno y diputados salvadoreños.

