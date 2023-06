Foto de exposición de tiranos sí incluye a expresidente de Ecuador

LA AFIRMACIÓN: En Oslo, Noruega, detractores del expresidente ecuatoriano Rafael Correa están colocando un cartel falso para tomar una foto y asegurar incorrectamente que el exmandatario forma parte de una exposición sobre tiranos en el mundo.



VERIFICACIÓN AP: Falso. El cartel es real y muestra una columna que formó parte de una exhibición rotativa sobre autoritarismo y democracia organizada por Human Rights Foundation en Oslo.

LOS HECHOS: Recientemente usuarios de redes sociales compartieron la fotografía de un cartel que lleva por título “Tiranos derrocados” en la que aparecen exmandatarios de diversos países, entre ellos el boliviano Evo Morales y el expresidente de Ecuador, Rafael Correa.

En Twitter algunos detractores de este último llamaron a los medios de comunicación de su país para reportar el hallazgo. “Por acá por OSLO está esto por las calles donde lo nombran a @MashiRafael y a otros angelitos, sería bueno que los medios y especialmente los candidatos que lo representan hablen de esto”, dice un mensaje.

Otro más señala: “Ahí está su ‘líder’ en el listado borregos ignorantes, en plena plaza de Oslo, tirano, corrupto, prófugo de la justicia. ¡Vergüenza Nacional! #PresoCorreaPreso #CorreismoNuncaMas”.

Pero algunas publicaciones señalaron falsamente que ese cartel únicamente se colocó para la foto y que no formaba parte de ninguna exposición.

“No coman cuento… Ponen cartel para la foto, eso no cambia la realidad, ni la historia. Objetivamente Evo y Correa son admirados en Europa, sus gobiernos son reconocidos a nivel mundial. Como ya lo dijimos, en Oslo no está el cartelito”, dice un tuit. Otro más afirma incorrectamente: “Ese rótulo, si en verdad lo pusieron, sería sólo para la foto. Me cuentan que ahora ahí en Oslo no está”.

Sobre la imagen el propio Correa sugirió que en efecto la fotografía había sido puesta sólo para la fotografía y tuiteó: “Del ridículo no se vuelve #ParaTontoNoSeEstudia”, escribió en una publicación que incluye la fotografía del cartel en donde aparece.

Pero Javier El-Hage, director Jurídico y de Políticas de Human Rights Foundation dijo a The Associated Press que la fotografía sí existe y que forma parte de una exposición organizada por la organización que representa.

“Puedo confirmar que la foto refleja una de las columnas que creamos con referencias a eventos relevantes en torno a la situación del autoritarismo (y la democracia) en todo el mundo con motivo de nuestro 15 aniversario”, detalló el directivo.

El-Hage agregó que la fotografía de los mandatarios en la que aparece Correa era parte de una exhibición de imágenes rotativas en un parque de Oslo en anticipación de su 15º Foro de la Libertad de Oslo, conferencia insignia de Human Rights Foundation que se lleva a cabo anualmente en Noruega y que se realizará del 13 al 15 de junio.

Correa, que se identifica con el movimiento de izquierda latinoamericano, dejó el poder en mayo de 2017 luego de una década al frente del país andino. En 2020 fue declarado culpable de corrupción y sentenciado en ausencia a ocho años de prisión. Vive desde 2017 en Bélgica, el país natal de su esposa.

Si bien las autoridades ecuatorianas han exigido su arresto y extradición anteriormente, se le ha permitido permanecer en Bélgica.

En abril de 2022 la Corte Nacional de Justicia de Ecuador envió una nueva solicitud de extradición para Correa, pero en su momento trascendió que la Comisaría General para Refugiados y Apátridas de Bélgica le otorgó asilo al exjefe de Estado con el estatus de refugiado, reportó AP.

Correa niega haber cometido delito alguno y se presenta como víctima de una cacería de brujas política.

