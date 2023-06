Click to copy

DeSantis no prohibió exhibir bandera de Puerto Rico en Florida

LA AFIRMACIÓN: Ron DeSantis, gobernador de Florida, en Estados Unidos, firmó una ley a través de la cual prohibió exhibir la bandera de Puerto Rico en ese estado.



VERIFICACIÓN AP: Falso. DeSantis no ha firmado una legislación como esa, dijo a The Associated Press un vocero del mandatario.

LOS HECHOS: El gobernador de Florida lanzó el 24 de mayo su campaña por la candidatura presidencial republicana rumbo a los comicios de 2024 en Estados Unidos.

DeSantis hizo el anuncio en una conversación en línea a través de Twitter con el director general de la empresa tecnológica, Elon Musk. La charla registró múltiples fallas técnicas, reportó AP.

Antes y después del anuncio, en las redes sociales han circulado múltiples afirmaciones falsas en torno al gobernador que AP ha verificado.

Por ejemplo, publicaciones que circulan en TikTok dicen falsamente que DeSantis supuestamente firmó una ley que prohíbe la exhibición de la bandera puertorriqueña en Florida.

Las publicaciones incluyen una cita textual en la que DeSantis supuestamente dijo: “Sólo una bandera cuenta en nuestro país, y es la bandera americana. Los puertorriqueños han ido demasiado lejos ignorando ésto y tienen que parar”.

Pero Jeremy Redfern, secretario de prensa de la oficina ejecutiva del gobernador, dijo a AP en un correo electrónico que es “falso” lo que se afirma en las publicaciones.

Además, al revisar las leyes promulgadas por DeSantis en Florida, AP no encontró ninguna evidencia de que el mandatario haya emitido una legislación como la que se menciona.

Tampoco existen indicios en internet de que DeSantis haya hecho una declaración como la que se le atribuye erróneamente en las publicaciones.

De acuerdo con cifras del Centro Puerto Rico de la Universidad de la Ciudad de Nueva York, Florida es la entidad en Estados Unidos con la mayor población de puertorriqueños residiendo en territorio estadounidense.

Hasta el 2019, en Florida residían un total de 1 millón 190.891 puertorriqueños, equivalentes al 5.5% de la población total de la entidad en ese año. La mayoría de éstos residían en el condado de Osceola, en la zona central del estado, por cada 10.000 habitantes.

En años recientes, los partidos Republicano y Demócrata en Estados Unidos han hecho esfuerzos para atraer a los votantes hispanos en Florida, de los cuales una parte importante es de origen puertorriqueño, de acuerdo con AP.

Este artículo forma parte del esfuerzo de verificación de datos de The Associated Press para combatir la desinformación que se comparte en línea.

