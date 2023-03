Biden no alertó de que Estados Unidos está en peligro en discurso reciente

LA AFIRMACIÓN: El presidente estadounidense, Joe Biden, advirtió a última hora de que Estados Unidos está en peligro.



VERIFICACIÓN AP: Falso. Las palabras del mandatario estadounidense a las que hace referencia una publicación que hace esa afirmación fueron pronunciadas hace más de seis meses.

LOS HECHOS: Una publicación compartida ampliamente en Facebook asegura incorrectamente: “Últimas noticias EEUU ¡BIDEN MENSAJE URGENTE! Advierte que EEUU está en peligro”.

El texto acompaña un video en donde se ve una fotografía del mandatario debajo de una leyenda que dice: “Biden mensaje urgente. EEUU en peligro”.

En los primeros segundos de la grabación se escucha a un narrador decir: “Mensaje urgente y sorpresivo del presidente Joe Biden. Estados Unidos en peligro advierte el presidente y llama a todos a defender la democracia del país y presenta un discurso de Biden.

Sin embargo, al hacer una búsqueda refinada de las palabras pronunciadas por Biden, The Associated Press encontró que su discurso no es reciente y que ocurrió el 1 de septiembre de 2022 en Philadelphia.

En ese entonces, AP informó que, en su discurso en el Salón de la Independencia de Filadelfia, Biden dijo que la “ideología extrema” de Donald Trump y sus simpatizantes “amenaza las bases mismas de nuestra república” y pidió a los estadounidenses de todos los ámbitos que ayuden a contrarrestar lo que catalogó como fuerzas oscuras dentro del Partido Republicano que intentan socavar la democracia.

En su discurso del 1 de septiembre de 2022, que se produjo apenas dos meses antes de que los estadounidenses acudieran a las urnas en las elecciones intermedias de noviembre, el mandatario dijo: “Muchas de las cosas que están sucediendo hoy día en nuestro país no son normales. Donald Trump y los republicanos del MAGA representan un extremismo que amenaza los cimientos mismos de nuestra república”.

El mandatario también se refirió a temas sociales que los demócratas intentaron presentar en su momento ante los votantes de cara a estas elecciones. “Un retroceso hacia un Estados Unidos donde no hay derecho a elegir, no hay derecho a la privacidad, no hay derecho a los anticonceptivos, no hay derecho a casarse con la persona que amas”, declaró.

La aparición de Biden fue promocionada como un evento oficial financiado por los contribuyentes, una señal de cómo el presidente considera que derrotar la agenda de Trump es un objetivo político.

Biden pidió a la ciudadanía que votara para proteger su democracia. “Durante mucho tiempo, nos hemos reconfortado a nosotros mismos diciéndonos que la democracia estadounidense está garantizada. Pero no es así”, indicó.

---

Este artículo forma parte del esfuerzo de verificación de datos de The Associated Press para combatir la desinformación que se comparte en línea, e incluye una colaboración con Facebook para identificar y reducir la circulación de noticias falsas compartidas en esta red social.

Aquí encontrarás más información sobre el programa de verificación de datos de Facebook: https://www.facebook.com/help/1952307158131536