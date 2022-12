Click to copy

Click to copy

No se censuró reporte de supuesto robo de aliados petroleros de China a EEUU

LA AFIRMACIÓN: Se dio a conocer que China roba a Estados Unidos. Dicha información había sido censurada.



VERIFICACIÓN AP: Falso. No hay reportes de que China haya robado a Estados Unidos recientemente y tampoco existe evidencia de que esa información haya sido censurada. La publicación hace referencia a la reciente visita que el presidente chino Xi Jinping hizo a Arabia Saudita en un contexto en el que las relaciones entre este país y Estados Unidos se han tensado, pero esa información fue reportada por diversos medios internacionales.

LOS HECHOS: Una publicación compartida en Facebook señala falsamente: “++(censurado) China ROBA Estados Unidos - TODOS Pagaremos las consecuencias!”.

El texto acompaña un video en el que se asegura que la gasolina en Estados Unidos subirá de precio porque el presidente de China “está robando la alianza petrolera de los Estados Unidos con el único objetivo de posicionarse como el número uno”.

Después habla de la visita que el presidente chino realizó el pasado 7 de diciembre a Arabia Saudí para asistir a reuniones con países árabes petroleros cruciales para satisfacer las necesidades energéticas de China.

Se menciona que China instó a los países con los que se reunió a usar una plataforma alternativa para comercializar sus productos petroleros y se hacen conjeturas de lo que sucedería al dólar y la población estadounidense si esto ocurre y la moneda china se fortalece.

Pero segundos después se dice que “las relaciones entre China y Arabia aún necesitan tiempo para consolidarse y que es probable que el abandono del petrodólar tarde en producirse”.

Tras revisar el video en su totalidad, The Associated Press confirmó que en ningún momento se muestra evidencia de que China haya o esté robando a Estados Unidos y tampoco se demuestra que dicha información haya sido censurada. De hecho, eso no se menciona en el video.

La visita de Xi a Arabia Saudita tampoco fue un secreto, la AP y varios medios internacionales informaron sobre la visita de Xi a Arabia Saudita.

“Los países árabes del Golfo Pérsico están tratando de calibrar su política exterior en momentos en que Estados Unidos orienta su atención a otras partes del mundo”, reportó la AP. “La guerra de Rusia en Ucrania —y el endurecimiento de la postura occidental hacia Moscú— también ha dejado a los países árabes ansiosos de mejorar relaciones con China”.

La historia de AP señala que, durante su visita, Xi tenía programado asistir a la cumbre inaugural China-Estados Árabes y a un encuentro del Consejo de Cooperación del Golfo que incluye a Arabia Saudí junto con Baréin, Kuwait, Omán, Qatar y los Emiratos Árabes Unidos.

También las propias autoridades chinas informaron sobre la visita. Mao Ning, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, dijo a reporteros que se trataba del “evento diplomático más grande y de mayor nivel entre China y el mundo árabe desde la fundación de la República Popular China y pasará a ser un evento histórico en las relaciones entre China y el mundo árabe”.

La reunión entre Estados Unidos y Arabia Saudí tuvo lugar en medio de tensiones propiciadas por las críticas del país americano al historial de derechos humanos de la nación árabe y al anuncio de ésta de reducir la producción de petróleo hace más de dos meses.

El 12 de octubre la AP reportó que Biden dijo que habrá “consecuencias” para Arabia Saudí, después de que la OPEP+ anunciara un recorte en su producción de petróleo y algunos legisladores demócratas pidieran que se congele la cooperación con los saudíes.

---

Este artículo forma parte del esfuerzo de verificación de datos de The Associated Press para combatir la desinformación que se comparte en línea, e incluye una colaboración con Facebook para identificar y reducir la circulación de noticias falsas que circulan en esta red social.

Aquí encontrarás más información sobre el programa de verificación de datos de Facebook: https://www.facebook.com/help/1952307158131536