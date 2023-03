Click to copy

Click to copy

Foto no muestra a presidente mexicano a punto de ser embestido por toro

LA AFIRMACIÓN: Una fotografía muestra a Andrés Manuel López Obrador, actual presidente de México, a punto de ser embestido por un toro en la Monumental Plaza de Toros en la Ciudad de México, en 2006.



VERIFICACIÓN AP: Falso. López Obrador no se encontraba en las gradas de la plaza, a donde el toro brincó a finales de enero de 2006, cuando el político mexicano contendía por la presidencia por primera vez.

LOS HECHOS: Publicaciones que circulan en Facebook dicen falsamente que López Obrador es una de las personas que se encuentran en las gradas y que aparecen en la foto de un toro brincando a esa sección de la plaza.

La imagen de baja resolución muestra al toro brincando a las gradas mientras las personas tratan de esquivar al animal.

Pero López Obrador no se encontraba en la plaza ese día, por lo que no es posible que sea una de las personas que aparecen en la imagen.

Además, al revisar versiones de la misma foto pero de alta resolución, The Associated Press corroboró que el político mexicano no estaba en las gradas de la plaza cuando ocurrió el incidente el 29 de enero de 2006.

El incidente fue ampliamente cubierto por medios mexicanos por tratarse de un hecho poco común. Distintas personalidades del periodismo deportivo estuvieron presentes ese día en la plaza y también reportaron sobre el suceso.

De acuerdo con registros periodísticos, López Obrador encabezó ese día un evento político en la ciudad de Tepic, en Nayarit, al oeste de México.

En ese momento, López Obrador contendía por primera vez por la presidencia mexicana como candidato de una coalición de partidos de izquierda. El político mexicano fue derrotado en los comicios del 1 de julio de ese año.

Además no existe ninguna evidencia de que López Obrador haya sufrido un incidente de ese tipo durante su carrera política.

López Obrador compitió sin éxito por segunda vez por la presidencia en el 2012 y finalmente obtuvo el triunfo electoral en los comicios de julio de 2018.

---

Este artículo forma parte del esfuerzo de verificación de datos de The Associated Press para combatir la desinformación que se comparte en línea, e incluye una colaboración con Facebook para identificar y reducir la circulación de noticias falsas compartidas en esta red social.

Aquí encontrarás más información sobre el programa de verificación de datos de Facebook: https://www.facebook.com/help/1952307158131536