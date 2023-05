EEUU no exigió a México cancelar el Corredor Interoceánico del Istmo

LA AFIRMACIÓN: Estados Unidos amenazó al presidente Andrés Manuel López Obrador y le exigió cancelar el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, un proyecto que impulsa el mandatario para conectar dos de los puertos marítimos más relevantes del país.

VERIFICACIÓN AP: Falso. La publicación expone un suceso irreal. No hay registro de alguna amenaza o llamado de Estados Unidos para cancelar el proyecto, y el video que tiene no muestra pruebas de ello. El Departamento de Estado, agencia estadounidense encargada de la política exterior, indicó a The Associated Press que “no tiene conocimiento de tal afirmación”.

LOS HECHOS: Publicaciones que se comparten en Facebook afirman que el gobierno de Estados Unidos amenazó al gobierno de México para exigirle la cancelación del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT), un proyecto multimodal que pretende unir el puerto de Coatzacoalcos, Veracruz, en el Golfo de México, con el puerto Salina Cruz, Oaxaca, en el Pacífico.

“EUA AM3N4Z4 A AMLO! EXlG3N QUE CANCEL3 EL lSTM0, CHlNA SALE AL RESCAT3 MEXlC0 ULTlM0 MlNUT0 (sic)”, dice la publicación del 20 de mayo, que incluye un video y acumula 490 mil visualizaciones.

En la sección de comentarios, usuarios de la red social expresaron su respaldo a López Obrador y rechazaron el mensaje que erróneamente fue atribuido al gobierno estadounidense.

“EU no debe de meterse con las decisiones que tome nuestro presidente y nuestro México”; escribió una persona. “Tenemos un presidente con los suficientes pantalones para decirle no a Estados Unidos venga todo el apoyo a AMLO”, comentó otra persona.

La publicación circuló un día después de que el gobierno mexicano ordenó la ocupación de tres tramos de ferrocarril que pertenecen al conglomerado privado Grupo México, los cuales se encuentran en la ruta del Corredor Interoceánico.

Sin embargo, este mensaje carece de sustento. Aunque incluye un video de 30 minutos con fragmentos de discursos del presidente López Obrador en los que menciona la soberanía, no contiene datos de la supuesta amenaza por el CIIT.

La AP hizo una revisión en las versiones estenográficas de las conferencias de prensa del presidente mexicano, al igual que en medios de comunicación, y no encontró reportes sobre la supuesta amenaza ni la exigencia para cancelar el proyecto.

Ante una consulta de la AP por correo electrónico, un vocero del Departamento de Estado dijo que “no tiene conocimiento de tal afirmación”.

“También notamos que el Embajador de los Estados Unidos en México ha dirigido siete viajes al sur de México relacionados con los mecanismos de desarrollo en esa región, con la participación del sector privado y los gobernadores”, indicó.

La ocupación de las líneas de ferrocarril quedó en manos de la Secretaría de Marina, a la que López Obrador entregó en 2021 la propiedad parcial del proyecto del Tren Interoceánico que correrá a través del Istmo de Tehuantepec como parte de una serie de tareas y proyectos emblemáticos que el mandatario ha entregado los militares.

El Grupo México Transportes dijo en un comunicado que personal de la Secretaría de la Marina ocupó desde las 6 de la mañana las instalaciones de Ferrosur en el tramo Coatzacoalcos-Medias, acción que consideró “sorpresiva e inusitada”.

