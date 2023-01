Click to copy

Click to copy

La BBC no publicó que un ex narcotraficante pagó millones al presidente mexicano

LA AFIRMACIÓN: La cadena británica de noticias BBC reportó que el exnarcotraficante mexicano del Cártel de Sinaloa, Sergio Villarreal, alias “El Grande”, declaró que su familia entregó 5 millones de dólares al presidente Andrés Manuel López Obrador para sus giras por el país antes de que asumiera la presidencia.



VERIFICACIÓN AP: Falso. La BBC no ha difundido un reporte como ése, dijo a The Associated Press la oficina de Prensa de la cadena británica.

LOS HECHOS: Villarreal ha atraído la atención de los medios de comunicación nacionales e internacionales recientemente luego de que participó como testigo en el juicio en Nueva York contra el exsecretario de seguridad pública de México, Genaro García Luna.

Durante el primer día del juicio, que inició el 23 de enero, fiscales federales estadounidenses presentaron sus alegatos iniciales en contra de García Luna, reportó The Associated Press.

El exfuncionario está acusado de haber aceptado sobornos millonarios del Cártel de Sinaloa durante su gestión al frente de la seguridad mexicana.

Como parte de las evidencias en contra de García Luna, los fiscales presentaron a Villarreal como uno de sus testigos.

El exnarcotraficante contó que García Luna recogía bolsos repletos de efectivo en una casa de seguridad de la Ciudad de México y que se llevó 14 millones de dólares en cajas de cartón de una bodega repleta de cocaína que la policía había incautado al cártel del Golfo y entregado al grupo de Sinaloa, reportó AP.

García Luna se desempeñó como secretario de seguridad federal durante la administración del expresidente Felipe Calderón, quien gobernó México de 2006 al 2012.

Tras el inicio del juicio contra García Luna en las redes sociales han circulado múltiples afirmaciones erróneas que AP ha verificado.

Por ejemplo, publicaciones que circulan en Twitter y Facebook dicen erróneamente que la BBC difundió un reporte en que el supuestamente Villarreal declaró que entregó 5 millones de dólares López Obrador para sus giras por el país desde el 2006.

López Obrador perdió las elecciones presidenciales contra Calderón en el 2006 y desde entonces organizó giras por el país. En su tercer intento, en julio de 2018, finalmente obtuvo el triunfo electoral tras una segunda derrota en el 2012.

Pero, al hacer búsquedas en los registros digitales de la BBC, AP no encontró ningún indicio de que el medio británico haya difundido un reporte como el mencionado en las publicaciones que circulan.

Además, la oficina de Prensa de la BBC dijo a AP en un correo electrónico que el medio de comunicación no ha difundido un reporte como ése.

Tampoco existe ninguna evidencia de que Villarreal haya hecho declaraciones en contra de López Obrador o sobre sobornos entregados a éste en su reciente aparición durante el juicio contra García Luna en la corte federal de Nueva York.

---

Este artículo forma parte del esfuerzo de verificación de datos de The Associated Press para combatir la desinformación que se comparte en línea, e incluye una colaboración con Facebook para identificar y reducir la circulación de noticias falsas diseminadas en esta red social.

Aquí encontrarás más información sobre el programa de verificación de datos de Facebook: https://www.facebook.com/help/1952307158131536