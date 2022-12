Click to copy

Click to copy

Zelenskyy no pidió a EEUU en discurso desplegar tropas en Ucrania

LA AFIRMACIÓN: En un discurso ante el Congreso estadounidense, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, pidió al gobierno del presidente Joe Biden desplegar tropas estadounidenses en territorio ucraniano para combatir a Rusia.



VERIFICACIÓN AP: Falso. Aunque el mandatario sí pidió a Estados Unidos en su discurso continuar con el envío de asistencia militar y financiera, no pidió el despliegue de tropas estadounidenses en territorio ucraniano.

LOS HECHOS: Zelenskyy rindió el 21 de diciembre un discurso ante el Congreso estadounidense en el cual agradeció a las autoridades estadounidenses la ayuda que han enviado a su gobierno en medio de la guerra contra Rusia.

El presidente ucraniano dijo que la ayuda que ha entregado el gobierno de Biden desde que inició la guerra tras la invasión de Rusia a Ucrania desde febrero pasado ha sido crucial para combatir a las fuerzas rusas.

Desde que Rusia invadió Ucrania, en las redes sociales han circulado afirmaciones erróneas que AP ha verificado.

Una publicación que circula en Facebook incluye fragmentos de la transmisión del discurso de Zelenskyy para decir erróneamente que en su alocución éste pidió a Estados Unidos enviar tropas a territorio ucraniano para combatir a Rusia.

Pero Zelenskyy no dijo algo como éso. En realidad el presidente ucraniano dijo lo contrario en su discurso.

Al revisar el video completo del discurso de Zelenskyy y transcripciones de éste, The Associated Press corroboró que el mandatario no hizo la petición.

“Ucrania nunca pidió que soldados estadounidenses peleen en nuestro territorio en lugar de nosotros. Les aseguro que los soldados ucranianos pueden operar por ellos mismos perfectamente los tanques y aviones estadounidenses”, dijo Zelenskyy.

La sesión ante el Congreso estuvo encabezada por la vicepresidenta estadounidense, Kamala Harris, y la líder de la mayoría demócrata en la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi.

Desde que inició el conflicto bélico, el gobierno estadounidense ha destinado más de 24 mil millones de dólares en asistencia de seguridad a Ucrania, de acuerdo con datos disponibles en el sitio web oficial del Departamento de Estado estadounidense.

Además, el gobierno de Biden y la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), de la cual Estados Unidos es miembro, ha reiterado que no enviarán tropas a territorio ucraniano para evitar un escalamiento del conflicto.

---

Este artículo forma parte del esfuerzo de verificación de datos de The Associated Press para combatir la desinformación que se comparte en línea, e incluye una colaboración con Facebook para identificar y reducir la circulación de noticias falsas que circulan en esta red social.

Aquí encontrarás más información sobre el programa de verificación de datos de Facebook: https://www.facebook.com/help/1952307158131536