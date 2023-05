Click to copy

Video de cereal fortificado no demuestra que la industria “nos está enfermando”

LA AFIRMACIÓN: Video en el que extraen hierro de un cereal para desayuno prueba que la industria alimentaria nos está enfermando.

VERIFICACIÓN AP: Falso. El hierro es un mineral necesario para el cuerpo humano que está presente de forma natural en algunos alimentos y se agrega a diferentes productos. Una especialista de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) consultada por The Associated Press explicó que organismos y autoridades promueven su consumo para prevenir la anemia, afección en la que el cuerpo no obtiene suficiente cantidad de sangre rica en oxígeno.

LOS HECHOS: Un video muestra la extracción de hierro de un cereal para desayuno como supuesta prueba de que la industria alimentaria está colocando metales en el cereal para enfermar a la población.

“Ella (la mujer del video) va a hacer un experimento muy interesante en donde nos va a demostrar que en esta caja hay hierro soluble altamente dañino para nuestro cuerpo y por supuesto para el de los niños”, dice la persona en la grabación, que se ha compartido 6.000 veces en Facebook.

Algunos usuarios tomaron el video como real y comentaron que “le ponen algo en ciertas comidas para enfermarnos” y que “no vamos a poder ni comer, es alucinante. Todos están con un complot en contra de la humanidad”.

Pero la afirmación del video es errónea. En realidad el hierro es un mineral necesario para el cuerpo humano y que se obtiene de forma natural de alimentos como carnes, mariscos, aves, espinacas, lentejas y semillas, así como de panes y cereales para el desayuno que son fortificados con hierro, de acuerdo con los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos (NIH, por sus siglas en inglés).

“Su cuerpo usa hierro para producir hemoglobina, una proteína en los glóbulos rojos que transporta oxígeno desde los pulmones a todas las partes del cuerpo, y mioglobina, una proteína que proporciona oxígeno a los músculos”, dice el portal de los NIH.

La insuficiencia de hierro es una las principales deficiencias de micronutrientes en el mundo, indica la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y es causante de anemia que desencadena resistencia a infecciones, limitaciones en el desarrollo psicomotor en los niños, bajo rendimiento académico y fatiga.

La doctora Gabriela Olvera Mayorga, académica de la UNAM, confirmó a AP que el video de la publicación sólo muestra que adicionaron hierro a un cereal para desayuno, lo cual no es algo malo, sino que forma parte de políticas de organismos nacionales e internacionales.

“La fortificación de alimentos, sobre todo en cereales, no sólo en los de desayuno, realmente es una política hecha para favorecer el consumo de hierro en la población. En México sí tenemos altas prevalencias de inadecuación, de bajo consumo de hierro”, comentó en entrevista telefónica.

“Que haya trozos como tal del hierro es totalmente normal, sobre todo cuando hay alimentos fortificados. Y también porque los alimentos, cuando se los cosecha por ejemplo de la tierra, absorben minerales de manera natural”, comentó.

Sin embargo, dijo que no recomienda el consumo de cereales para el desayuno porque, a pesar de que sean una fuente de hierro, suelen tener altas cantidades de azúcar que puede causar otras afecciones.

Por otro lado, comentó: “Sí queremos preocuparnos como sociedad por el consumo de metales pesados, como el plomo. Ya se ha visto que más de un millón de niños menores de cinco años tienen altos niveles de plomo en sangre”.

