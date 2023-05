Click to copy

Fotografías de la Estatua de la Libertad no desmienten aumento del nivel del mar

LA AFIRMACIÓN: Fotografías de la Estatua de la Libertad en Nueva York, Estados Unidos, muestran que el nivel del mar no ha aumentado significativamente en 100 años.

VERIFICACIÓN AP: Falso. El aumento del nivel del mar en el área de la ciudad de Nueva York y en todo el mundo ha sido documentado por organismos científicos. La comparación de las dos fotos es engañosa porque no tiene en cuenta las fluctuaciones de las mareas, señalaron expertos consultados por The Associated Press.

LOS HECHOS: Publicaciones compartidas en Facebook y Twitter sugieren erróneamente que dos fotografías de la Isla de la Libertad, en Nueva York, exponen que el aumento del nivel del mar es un mito.

“La alarmante subida del nivel del mar con 100 años de diferencia”, dice la imagen compartida en un mensaje de Twitter que acumula 37.000 interacciones. En Facebook, decenas de páginas y usuarios difundieron la misma fotografía.

Las publicaciones contienen una foto en blanco y negro de la Estatua de la Libertad junto como una foto a color de la estatua desde un ángulo ligeramente diferente, aunque los niveles de agua son parecidos.

Sin embargo, las publicaciones son engañosas, de acuerdo con expertos consultados por AP. El aumento del nivel del mar en el área de la ciudad de Nueva York y en todo el mundo está bien documentado.

El nivel medio global del mar ha aumentado entre 8 y 9 pulgadas, o entre 203 y 228 milímetros, desde 1880, según la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA, por sus siglas en inglés).

Por su parte, la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) estima que el nivel medio del mar ha aumentado aproximadamente 3,8 pulgadas, o unos 96,7 milímetros, desde 1993.

El nivel del mar en The Battery en el extremo sur de Manhattan, a unas 1,7 millas o 2,7 kilómetros de Liberty Island, ha aumentado a un ritmo de casi un pie, o 304,8 milímetros, cada 100 años, según la NOAA.

“El aumento del nivel del mar a nivel mundial de 3,3 mm/año y localmente en Nueva York de 4,5 mm/año es un hecho documentado por datos satelitales y de mareógrafos”, dijo Kenneth G. Miller, profesor y director del programa de posgrado en el Departamento de la Tierra y Ciencias Planetarias en la Universidad de Rutgers, en un correo electrónico a AP.

La foto en blanco y negro en las publicaciones de las redes sociales data de 1898, según Getty Images. Una búsqueda inversa de imágenes muestra que la imagen en color ha estado en línea desde al menos 2013.

Pero las dos imágenes no brindan una representación precisa de cómo los niveles del mar han cambiado con el tiempo porque los ciclos de las mareas afectan los niveles del agua, indicaron especialistas.

“La variabilidad de las mareas es de aproximadamente 5 pies en esta área”, dijo Jacqueline Austermann, profesora asistente en la Universidad de Columbia que estudia el cambio del nivel del mar. “Dependiendo de la hora del día en que se tomó esta foto, podría haber una diferencia de decenas de centímetros solo por la variabilidad de las mareas”.

Equiparar esas fotos “no es realmente una comparación útil” para demostrar el cambio en el nivel del mar, agregó.

“Lo que estas imágenes no muestran es la altura de la marea cuando se tomaron estas imágenes”, escribió Jennie Lyons, portavoz de la NOAA, en un correo electrónico enviado a AP. “El nivel medio del mar, que se basa en promedios a largo plazo no alterados por la marea o el clima, es la mejor manera de medir los cambios a largo plazo”.

Lyons señaló que la tasa a largo plazo de aumento relativo del nivel del mar en la región de la ciudad de Nueva York ha sido de aproximadamente 3 milímetros por año, o un pie cada 100 años. Esta tasa se está acelerando, con un aumento de aproximadamente medio pie entre 1970 y 2020, y se espera que la región experimente hasta otro pie de aumento del nivel del mar en los próximos 30 años, agregó.

Comparaciones de fotos engañosas similares han circulado previamente en línea, como fotos de Fort Denison en el puerto de Sydney en Australia.

Los niveles del mar han aumentado debido al calentamiento de los océanos y al derretimiento del hielo sobre la tierra causado por el cambio climático.

La costa de Estados Unidos verá aumentar el nivel del mar en los próximos 30 años tanto como lo hizo en todo el siglo XX y las principales ciudades del este se verán afectadas regularmente por costosas inundaciones incluso en días soleados, según un informe de 2022 de la NOAA y otros seis organismos federales.

Un estudio afirmó que el aumento del nivel del mar causado por el cambio climático añadió 8.000 millones de dólares en daños durante la supertormenta Sandy de 2012 que azotó Nueva York y las áreas circundantes.

“El aumento del nivel del mar en el siglo pasado es insidioso porque es lento, pero los efectos totales se suman”, escribió Miller.

