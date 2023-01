Click to copy

Ministra mexicana acusada de plagio no es candidata del presidente para presidir la corte

LA AFIRMACIÓN: Yasmín Esquivel, ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en México que recientemente fue acusada de plagiar su tesis de licenciatura, es la candidata del presidente Andrés Manuel López Obrador para presidir la Suprema Corte.



VERIFICACIÓN AP: Falso. López Obrador desmintió que tuviera candidatos para presidir la Suprema Corte. En conferencia de prensa dijo que su gobierno es respetuoso de la independencia del Poder Judicial.

LOS HECHOS: El pasado 21 de diciembre se dio a conocer en medios de comunicación que Esquivel había sido acusada de haber plagiado su tesis de licenciatura de Derecho, presentada en 1987.

Guillermo Sheridan, investigador del Centro de Estudios Literarios de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), afirmó que el trabajo de la magistrada es la copia de una tesis publicada por Edgar Ulises Báez en 1986.

La ministra negó las acusaciones a pesar de que los textos en cuestión son idénticos.

Esquivel fue uno de los cinco ministros que actualmente se postularon para presidir la Suprema Corte. La votación se llevó a cabo este 2 de enero.

En redes sociales usuarios han retomado la información asegurando que Esquivel es la candidata del presidente López Obrador para presidir la Suprema Corte.

“La Ministra #YasmínEsquivel, plagió completamente su tesis de licenciatura.

Con razón es la favorita del Presidente para presidir la #Corte, tiene 10% de capacidad y 90% de lealtad”, dice un tuit.

Otro más señala: “La ministra más incondicional de AMLO y su candidata a presidir la Suprema Corte plagió completamente su tesis de licenciatura. Esto es Morena y la 4T”

Sin embargo, López Obrador negó que él o su gobierno tuvieran una candidata en conferencia de prensa.

“(...) sostienen que es la candidata de nosotros, cosa que no es cierto, porque nosotros no tenemos candidatos, porque a nosotros no nos corresponde elegir y porque nosotros somos respetuosos de la independencia del Poder Judicial”, dijo el mandatario el pasado 26 de diciembre.

Posteriormente detalló que “el conservadurismo” afirma eso porque Esquivel ha apoyado las incursiones al Poder Judicial de su gobierno.

“Entonces, tienen miedo, mucho miedo los del conservadurismo, y sobre todo los transas, de que ella quede de presidenta porque es una mujer que está de acuerdo en la transformación del país”, agregó.

López Obrador apoyó la versión de la ministra Yasmín Esquivel que afirma que ella no plagió la tesis presentada en 1986 por Báez, sino que fue la suya, la presentada en 1987, la plagiada. Esquivel señaló que ella ya estaba escribiéndola desde 1985.

El presidente solicitó a la UNAM que investigue el asunto a la brevedad. “Que la UNAM dictamine, les corresponde a ellos. Qué bien que han dicho que van a investigar esto, ojalá y resuelvan pronto, antes del día 2 (de enero)”, día en el que la Suprema Corte votará al futuro presidente.

El pasado 31 de diciembre, la UNAM informó que resolverá el presunto plagio de la tesis de la ministra después de la elección del presidente de la la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

En la eleeción realizada este 2 de enero Esquivel quedó fuera de la contienda por la presidencia de la Suprema Corte y la ministra Norma Lucía Piña se convirtió en la primera presidenta del máximo tribunal de justicia del país.

