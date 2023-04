Differing styles make Burton, Bidunga boys all-state choices

INDIANAPOLIS (AP) — These are the results of the 2023 Indiana Boys All-State balloting, selected by a statewide panel of sports writers, broadcasters and coaches, with names, schools, height and scholastic class:

FIRST TEAM

Markus Burton, Penn, 6-1, Sr.

Flory Bidunga, Kokomo, 6-10, Jr.

Zane Doughty, Ben Davis, 6-9, Sr.

Xavier Booker, Indianapolis Cathedral, 6-11, Sr.

Joey Hart, Linton-Stockton, 6-6, Sr.

SECOND TEAM

Jalan Haralson, Fishers, 6-7, Soph.

Trent Sisley, Heritage Hills, 6-7, Soph.

Myles Colvin, Heritage Christian, 6-7, Sr.

Jack Benter, Brownstown Central, 6-5, Jr.

Kanon Catchings, Brownsburg, 6-8, Jr.

THIRD TEAM

Logan Imes, Zionsville, 6-4, Sr.

JaQualon Roberts, Bloomington North, 6-8, Sr.

Cade Brenner, NorthWood, 6-3, Sr.

Sheridan Sharp, Ben Davis, 6-3, Sr.

Ahmere Carson, Anderson, 6-2, Sr.

HIGH HONORABLE MENTION

Jamie Hodges, Michigan City; Mason Jones, Valparaiso; Brauntae Johnson, Fort Wayne North; Ashton Williamson, Gary 21st Century; Ian Raasch, NorthWood; Jaron Tibbs, Indianapolis Cathedral; Josh Furst, Fort Wayne Blackhawk Christian; Jaylen Mullen, North Daviess; Luke Almodovar, Noblesville; Brandon Trilli, Munster; Sam Orme, Carmel; Clay Butler, Ben Davis; Tyler Parrish, Chesterton; Jordan Woods, Hammond Central; Deaglan Sullivan, Mishawaka Marian; Joey Brown, Indianapolis North Central; A.J. Lux, Crown Point; Weston Aigner, Castle; Taray Howell, Evansville Bosse; Keegan Manowitz, Jennings County; Gage Sefton, Fort Wayne Blackhawk Christian; Dominique Murphy, East Chicago Central; Bauer Maple, Maconaquah; Luke McBride, Norwell; Micah Davis, Franklin.

HONORABLE MENTION (alphabetical order) Isaac Andrews, Wapahani; Markus Ankney, Center Grove; Landon Biegel, Oak Hill; Peyton Bledsoe, Loogootee; Trey Buchanan, Westfield; Joe Burke, Randolph Southern; Dezmon Briscoe, Indianapolis Attucks; Darrion Brooks, New Haven; Sabien Cain, University; Camron Casky, Indianapolis Pike; Colby Champman, Rensselaer; Kody Clancy, Scottsburg; Jermaine Coleman, Park Tudor; Peter Combs, Bloomfield; DaJohn Craig, Lawrence Central; Austin Cripe, West Noble; Nolan Cumberland, Tippecanoe Valley; Jake Davis, Indianapolis Cathedral; Cale Donoho, South Spencer; Josiah Dunham, Evansville Christian; Alex Ellenson, Northridge; Luke Ellspermann, Evansville Memorial; Cooper Farrall, Culver Academy; Aaron Fine, Noblesville; Jaxson Gould, Warsaw; Jackson Graff, North Posey; Brycen Hannah, Glenn; Ameer Harris, South Bend Clay; Derron Hazzard, Riverton Parke; Ben Henderson, Harrison (West Lafayette); Isaac Higgs, Evansville Reitz; Jase Howell, Madison-Grant; Jaelyn Johnson, Portage; Carter Kent, Jennings County; Chase Konieczny, South Bend Joseph; Jevon Lewis, Fort Wayne Wayne; Luke Linderman, Bloomington North; Malachi McNair, Evansville Harrison; Dylan Moles, Greenfield-Central; Tyler Myers, Evansville Day; Marcus Northern, South Bend Washington; Blaine Nunnally, New Palestine; Kellen Pickett, Fort Wayne Blackhawk Christian; Steven Reynolds, South Bend Washington; Nick Richart, Zionsville; Azavier Robinson, Lawrence North; Matthew Roettger, Peru; Alex Romack, Westfield; Ron Rutland III, Indianapolis Attucks; Luke Saylor, Heritage; Justin Sims, Chesterton; Shane Sims, Evansville Harrison; Tre Singleton, Jeffersonville; Joe Smith, Penn; Coda Snyder, Bloomington Lighthouse; Robert Sorenson, Guerin Catholic; Jacob Spaulding, Eastern Hancock; Silas Spaulding, Eastern Hancock; Shayne Spear, Kokomo; Ian Stephens, New Palestine; Nolan Swan, Tipton; Dar’e’on Thornton, Mishawaka Marian; Jaymen Townsend, Marion; Lonte Ward, Indianapolis Lutheran; Logan Webb, Linton-Stockton; Josh Williams, Connersville; K.J. Windham, Ben Davis; Gavin Wisley, Bloomington South; Devon Woods, Pike.