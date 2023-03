Futuro de Snyder acaparando la atención de dueños de la NFL

Click to copy

PHOENIX (AP) — El futuro de Dan Snyder como dueño de los Washington Commanders de la NFL sigue en pausa al tiempo que sus pares se juntan para la reunión anual y esperan las noticias sobre la posible venta de la franquicia.

El tema de Snyder no está en la agenda oficial para este semana, según le informaron a The Associated Press tres personas que tienen conocimiento de estos detalles. Aún así, la situación de Snyder fue un tema de conversación a pesar de su ausencia e incluso cuando la petición de canje del quarterback Lamar Jackson dominó los encabezados.

“Creo que puso al equipo a la venta. Creo que algo está cerca de suceder”, dijo el dueño de los Patriots de Nueva Inglaterra Robert Kraft. “No lo sé a ciencia cierta. Esperaremos a ver qué sucede”.

El multimillonario canadiense Steve Apostolopoulos recientemente se unió a un grupo que lideran Josh Harris y Tilman Fertitta para comprar al equipo. Una vez que Snyder acepte una oferta debe presentar el nombre del postor a la NFL para su aprobación. Eso no ha sucedido, según le informó a AP una persona.

El otoño pasado, en medio de las múltiples investigación sobre la cultura laboral dentro del equipo, sus finanzas y el comportamiento de Dan Snyder, él y su esposa, Tanya, contrataron una firma para “considerar posibles transacciones”. Tanya continúa representando al equipo en los eventos de la liga.

El dueño de los Colts de Indianápolis Jim Irsay dijo anteriormente que “hay mérito para remover” a Snyder como dueño de los Commanders. Se necesitaría el voto de 24 de los restantes 31 dueños para que suceda.

Otras noticias de la reunión del lunes:

COALICIÓN PARA SALVAR VIDAS

La NFL lanzó The Smart Heart Sports Coalition, una colaboración entre varias organizaciones para promover la adopción de políticas basadas en evidencia para prevenir desenlaces fatales por paros cardiacos súbitos de estudiantes de secundaria.

“La NFL tiene un historial de desafiar los problemas”, dijo la ejecutiva de la liga Anna Isaacson. “Se salvó la vida de Damar Hamlin. Queremos salvar más vidas”.

La coalición incluye a la NFL, NBA, MLB, MLS, NHL, NCAA, la American Heart Association, American Red Cross, Korey Stringer Institute, National Athletic Trainers’ Association and Damar Hamlin’s Chasing M’s Foundation.

FUTURAS SEDES

El ejecutivo de la NFL Peter O’Reilly dijo que no votarán esta semana para la próxima ciudad sede del Super Bowl en el 2026 y el Draft del 2025. O’Reilly indicó que seguramente estará en la agenda de mayo.